Представник у ТКГ Гармаш: Кравчук нічого «зрадного» не озвучив та не пропонував

Перший президент України та новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нічого «зрадного» не озвучив та не пропонував під час зустрічі з українськими представниками в ТКГ, повідомив журналіст, представник ОРДЛО в політичній підгрупі ТКГ Сергій Гармаш 3 серпня у Facebook.

За його словами, на зустріч прийшов і перший прем’єр Вітольд Фокін, проте, «у якому статусі – неясно». Як пише Гармаш, зі слів голови Офісу президента Андрія Єрмака він зрозумів, що Фокіну також пропонують увійти до ТКГ, однак рішення він ще не ухвалив.

«Знайомилися. В основному вводили Кравчука в курс поточних справ по підгрупах. Він озвучував деякі ідеї. Наприклад, дати Донецькій та Луганській областям статус вільних економічних зон. Або по тому, як зробити роботу делегації більш відкритою для суспільства. В цілому, враження сприятливе. Нічого «зрадного» він не озвучував і не пропонував», – написав Гармаш.

Він додав, що Кравчук заявив про відсутність контактів з народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя» Віктором Медведчуком упродовж останніх чотирьох років.

«Ба більше, за його риторикою можна було зрозуміти, що він дивиться медведчуківські канали, але реалістично оцінює інформацію, яка в них подається», – зазначив Гармаш.

Водночас його здивував Вітольд Фокін.

«Давно я не чув в своєму оточенні вислову «народ Донбасу». Видно, що він багато дивиться телевізор... Було враження, що експрем’єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну», – додав журналіст.

Він підсумував, що «революції по Мінську не передбачається».

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.

ТКГ – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.