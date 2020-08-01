Кравчук каже, що хотів би у перспективі долучення США до процесу встановлення миру на Донбасі

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі США.

«Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і далі буде патова ситуація, поки не будуть введені в формат із встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив. Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24» в суботу.

Напередодні в інтерв’ю «Суспільному» телебаченню Кравчук заявив про компроміси, на які він готовий щодо Донбасу. Також раніше він заявляв, що бачить своєю місією «закінчити війну».

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.

28 липня в Офісі президента повідомили, що другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, вирішив залишити роботу в групі.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.