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Как Россия «выдавливает» местных жителей из Донецка? Для чего украинским властям «всеобъемлющее перемирие» на Донбассе? И как живут красногоровские переселенцы в Красногоровке? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Гибридная депортация

Россия проводит «добровольно-принудительную» депортацию украинского населения из оккупированных районов Донбасса. Об этом в интервью газете «Деловая Столица» рассказала жительница Донецка Елена.

По ее словам, местное население «выдавливают» с рабочих мест и предлагают лишь одну альтернативу – работать на территории России. Тем временем им на смену привозят россиян, преимущественно жителей Воркуты и Иркутска.

По словам Елены, это происходит по следующей схеме. Вначале закрывается большое предприятие, например, супермаркет «Амстор». При этом от его работников требуют написать заявление об увольнении «по собственному желанию», без выплаты выходного пособия. Тем, кто не соглашается, просто не отдают трудовую книжку. Людей посылают в центр занятости. Там им сообщают, что вакансий по Донецку нет, и предлагают трудоустройство в России.

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На первый взгляд, речь идет об обычной бытовой ситуации, если не обращать внимание на странный факт: по словам местных жителей, через пару недель закрытый супермаркет вновь начинает работать. Правда, под другим названием и с другими сотрудниками – преимущественно, приезжими из России.

Конспирологию искать не стоит

Леонид Кучма покинул позицию главы украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу. Его заменил на этой должности первый президент Украины Леонид Кравчук. Конспирологических версий здесь искать не стоит – второй президент Украины давно хотел отойти от переговоров, поэтому в этом нет никакой неожиданности. Это утверждает политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, пишет сайт «НВ».

При этом, по мнению аналитика, это событие – знаковое, поскольку с задачей ключевого переговорщика на минской площадке Кучма справлялся почти безупречно. Ему удавалось и дипломатично маневрировать как руководителю делегации, и отстаивать государственные интересы Украины.

Золкина отмечает, что Кучма не раз охлаждал горячие головы, которые стремились к быстрым договоренностям с Москвой. Поэтому, сторонник формулы «сначала – безопасность», Кучма был точно на своем месте. Эта однозначность и устойчивость оценок «кто есть кто» может уйти из Минска вместе с ним, утверждает аналитик.

Политический трюк

Новые лица украинской политики с раздутым чувством уникальных государственников придумали, как им показалось, замечательный политический трюк. Чтобы война на Донбассе закончилась, надо просто запретить воевать украинской армии. По разумению технологов Банковой это позволит «зеленым» хоть как-то продержаться до местных выборов и сохранить поддержку у пророссийского электората. Об этом пишет сайт «Еспресо».

Автор статьи Марина Данилюк-Ермолаева отмечает, что очередное «перемирие» и звонок Зеленского к Путину, лишь закрепляет горькую правду. О том, что руководство украинского государства готово подписать что угодно, чтобы вместо реальной борьбы за независимость показывать большую имитацию. Потому что нужно до выборов, а там хоть потоп.

Вообще, по мнению автора, телефонные беседы с Путиным выглядят как полный нонсенс. Ведь совершенно дико, когда глава одного суверенного государства обсуждает с другим изменения в Конституции в рамках децентрализации, да еще и отчитывается о планах особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

«Все равно махновщина вылезет наружу»

Режим «просто прекратить стрелять» не может работать в принципе, утверждает политический аналитик Александр Кочетков, пишет сайт «Главред».

Эксперт отмечает, что ВСУ при всей так и не преодоленной постсоветскости – это все-таки армия. И приказы отойти на какую-либо позицию или просто «прекратить стрелять» хоть и без восторга, но выполняет. У боевиков ОРДЛО ситуация иная.

По мнению Кочеткова, для большинства из них пребывание на передовой – единственный способ заработка. И перемирие в перспективе грозит их этого заработка лишить. Поэтому российские командиры, которые в этой псевдоармии на всех ключевых постах, могут отдавать приказы, но все равно махновщина вылезет наружу, и кто-то в сторону ВСУ обязательно выстрелит.

Эксперт утверждает: добиться устойчивого прекращения огня можно только двумя способами. Первый: разоружить боевиков. Тогда большая их часть рассосется по просторам земного шара, где еще хватает военных конфликтов, и стрелять будет просто некому. Второй: на линию соприкосновения выйдут подразделения НАТО с правом жестко подавлять огонь со стороны боевиков. Предпосылок реализации ни первого, ни второго варианта нет, утверждает эксперт.

Переселенцы в своем городе

Переселенцы в своем городе – это о жителях садового общества «Мрія» Марьинского района. На седьмом году войны почти три десятка семей микрорайона Солнечный города Красногоровка вынуждены жить на дачах без особой надежды вернуться в свои квартиры. Об этом пишут журналисты «Громадського Радіо».

По словам переселенцев, они не спешат возвращаться в город: их дома настолько сильно пострадали от обстрелов, что жить в них уже нельзя. Дома стояли на линии огня. Убегая от бомбежек на дачу, красногоровцы мало что успели прихватить с собой. Поэтому их быт сейчас отличается от прежнего. При этом не все из них могут оформить пособие для переселенцев из-за бюрократии.

Но основная проблема даже не в отсутствии денег, в дачном поселке проблемы с питьевой водой. Жители сделали себе скважины, но вода там желтая. Пить ее нельзя.

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