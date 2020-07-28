Передвиборчий блеф чи стратегія: чому російські пропагандисти заговорили про «приєднання» Донбасу?

У Росії обговорюють можливість приєднати окупований Донбас. Про це заговорили окремі пропагандисти і бойовики. Офіційний Кремль від таких пропозицій неоднозначно, але відмовився. А що про це думають жителі Москви й Донецька? Усе це дізнавалися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

У Росії знову заговорили про пряму анексію непідконтрольних Києву територій сходу України. Про це йшлося в шоу на кремлівському телеканалі, про це говорять пропагандисти-носії «русского мира» і кишенькові «експолітики» на окупованих територіях.

Зокрема, ексватажок угруповання «ДНР», московський політтехнолог Олександр Бородай заявив: «Я впевнений, що у відносно швидкі терміни республіки Донбасу стануть вже не де-факто частиною Російської Федерації. Де-факто вони вже є частиною Російської Федерації, а стануть такими і де-юре».

Право на анексію навіть пропонують прописати в конституції. Про це пише російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін.

«Необхідно внести до Конституції Росії норму, що дозволяє приєднувати до Росії будь-яку територію, 75% громадян якої проголосували за входження до складу Росії», – мовиться у програмі російської політичної партії «За правду», яку очолює Прилєпін.

Чи реальна ця загроза? У самій Росії заяви Бородая і Прилєпіна багато хто вважає передвиборчим блефом.

«Їм потрібно свій електорат ультраправий, ультраімперський збуджувати. Мені здається, вони тому й роблять такі заяви. Їм треба розкручувати свої партії», – сказав в ефірі Радіо Донбас.Реалії журналіст видання «Медуза» Андрій Перцев.

Але є й інша версія – що це можуть бути «інтриги» колишнього куратора непідконтрольних Києву територій Донбасу Владислава Суркова.

«Треба розуміти, що триває апаратна боротьба між підходом Суркова і підходом Козака, так? Заяви про приєднання Донбасу, які останнім часом з’явилися в медіа, виходили від Захара Прилєпіна і від Бородая. Обидва перебувають в оточенні Суркова. І, відповідно, вони підкидають такі меседжі, з метою показати, що нинішній підхід неправильний», – зауважує аналітик Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

«Це зрада України» – росіянин

Кореспонденти Донбас.Реалії запитали перехожих російської столиці Москви про те, як вони ставляться до ідеї приєднання до Росії двох псевдореспублік – територій, наразі захоплених російськими гібридними силами від імені угруповань «ДНР» і «ЛНР». Відповіді неоднозначні:

– Звичайно, ні в якому разі не можна їх приєднувати!.. Ну, це злочин міжнародний взагалі-то!

– Це зрада України. Ну, ми давно її зрадили, але зараз ось продовжуємо.

– Думаю, що так [потрібно приєднати до Росії – ред.]. Якщо там основна частина людей зацікавлена в цьому, то так. Але я взагалі проти того, що з Україною у нас дуже погані взаємини.

– Не треба ображати братів! Краще не стане, розумієте? Краще від цього не стане, добре – з’являться нові дотації, з’являться нові податки у російських громадян, яких і так достатньо.

– Ну, я відповім так ухильно: як буде вигідно державі, нашому президентові, так нехай і буде. Там такі ж люди.

– Я думаю, що наша країна гостинна і готова прийняти тих, кому потрібно… Тих, хто хоче. Ну, Крим же прийняли, нічого страшного!

Водночас в Україні загрозу анексії Донбасу вважають малоймовірною, зауважують експерти.

«Москві невигідно надавати якусь юридичну суб’єктність цим «республікам». Я вже не кажу про те, щоб вона їх приєднала – це просто неможливо. Вона могла, скажімо, визнати їх, за зразком Південної Осетії і Абхазії. Але вона і цього не буде робити, це буде означати вихід з Мінська, а відповідно збереження санкцій, посилення санкцій однозначне. І головне, що вона сама себе позбавить цього механізму впливу на Україну», – каже учасник політичної підгрупи ТКГ у Мінську Сергій Гармаш.

Прессекретар Путіна: «інформацією не володію»

Офіційно Кремль ідею Бородая про приєднання територій, нині контрольованих угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», не підтримав. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив: інформацією про це не володіє, і навіть роздача російських паспортів на Донбасі відбувається нібито суто з «гуманітарних міркувань». А в Раді федерації (верхній палаті парламенту Росії) заявили прямо: варіанти входження псевдореспублік в Росію навіть не розглядають.

Що про ці заяви російських політиків думають в Донецьку? Про це Донбас.Реалії запитали жителів міста:

– Це ж не від нас залежить. Висока політика, ми до неї ніякого стосунку не маємо, нас ніхто про це не питає, але хотілося б.

– Це питання до Путіна.

– Невизначеність… Ми як в ополонці бовтаємося, в нас берегів немає. Але в Україну, я точно знаю, навряд чи буде інтеграція.

– Cудячи з того прапора, який постійно там бовтається на площі, я думаю, рано чи пізно це станеться.

Уже сьомий рік непідконтрольна Києву частина Донбасу відіграє роль розмінної монети у великій кремлівській грі. І, схоже, цей статус-кво Росію цілком влаштовує.

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