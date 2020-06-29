Із бойовиків – в тітушки і політики: чим займаються росіяни, які воювали на Донбасі

Куди йдуть росіяни, які пройшли війну на Донбасі? Найманцями в приватні військові компанії, в тітушки чи в політику? «Союз добровольців Донбасу» – громадська організація, яка об’єднує колишніх бойовиків в Росії – заявила про свої політичні амбіції. Але поки проявила себе в інших напрямках. Чим зараз займаються в Російській Федерації учасники війни проти України? І куди їх направляє колишній помічник президента Росії Путіна Владислав Сурков? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Березень 2020 року, санаторій Управління справами президента Росії «Десна» в Підмосков’ї. Політична конференція організації «Союз добровольців Донбасу».

«Фіксація і визначення в правовому полі добровольця Донбасу, як учасника бойових дій. І фіксація відповідних соціальних прав!», – декларували учасники конференції.

На заході був присутній керівник об’єднання колишніх найманців – екс-ватажок угруповання «ДНР», московський політтехнолог Олександр Бородай.

«Встановлення жовто-блакитного українського прапора на Донбасі – що б не говорилося в будь-яких дипломатичних приймальнях, залах засідань, коридорах, кулуарах – неможливо!», – заявляв він під час інтерв’ю.

У президії – Костянтин Малофєєв – так званий «православний олігарх» і один із спонсорів бойовиків під керівництвом Гіркина-Стрєлкова.

«Президенту має бути на кого спертися. Відповідно, ми повинні бути більшими патріотами, щоб він міг спертися на цю думку в суспільстві!» – зазначив Малофєєв.

Серед присутніх несподіваний гість – Владислав Сурков.

Навіщо колишній помічник російського президента і екс-куратор непідконтрольних територій Донбасу вперше з’явився на публіці саме на заході колишніх найманців?

Сурков не збирається йти з ОРДЛО і відмовлятися від свого впливу

«Поява Суркова на цьому з’їзді – вельми і вельми симптоматична, з тієї точки зору, що Сурков не збирається йти з ОРДЛО... і з цього порядку денного на рівні сенсів, і він також не збирається відмовлятися від свого впливу на внутрішню політику», – зазначила аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

Невже з організації, яка об’єднує донбаських бойовиків, Кремль вирішив зробити нову політичну силу? Одна така вже зареєстрована – партія «За правду» колишнього політрука угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна. Для двох проєктів відразу – ідеологічна ніша занадто вузька.

Кремлю не логічно визнавати масштаби втручання російських громадян в конфлікт, який офіційно називає «громадянським»

«В цьому, власне, «Союзі» кажуть, що вони об’єднують більше 15 тисяч російських учасників бойових дій, плюс є інші такі ж ветерансько-добровольчі проєкти. Мені здається, що Кремлю не дуже логічно визнавати масштаби втручання російських громадян в конфлікт, який сам Кремль офіційно вважає за краще називати «громадянським». І тому, я не думаю, що на основі експлуатації цієї участі дозволять вести масштабний політичний проєкт», – вважає експерт з екстремістських рухів В’ячеслав Ліхачов.

У самій Росії попереджають – політичний проєкт Суркова і Бородая не варто недооцінювати.

Це дуже серйозна сила. За своєю конструкцією абсолютно моделює класичний фашистський рух

«Я вважаю, що це дуже серйозна сила. І треба до неї поставитися вкрай серйозно. Вона, перепрошую, за своєю конструкцією просто абсолютно моделює класичний фашистський рух. Не фашистський в пропагандистському сенсі, як ми зараз говоримо. А фашистське, як це говорилося в 1920-ті роки. Тобто це ветерани війни, які відчувають почуття приниження: «Новоросію зрадили, Новоросію продали!», – сказав російський журналіст Максим Шевченко інтернет виданню «Вільна преса».

Чи знайде пропутінський «Союз добровольців Донбасу» місце в легальній російській політиці – поки невідомо. Зате на так званому «ринку політичного насильства» колишні донбаські бойовики свою нішу, схоже, вже застовпили. Ще рік тому, під час протестів жителів Єкатеринбурга проти будівництва церкви на місці міського парку, «Союз донбаських добровольців» приєднався до розгону активістів. Розганяли люди спортивної статури – таких в Україні називають «тітушками».

Представники «Союзу добровольців Донбасу» брали найактивнішу участь в тому, щоб придушувати незгоду

«Чому «Союз добровольців Донбасу» буде фактором внутрішньої політики? Я думаю, після протестів в тому ж Єкатеринбурзі, коли люди намагалися відстояти сквер замість церкви, тут, думаю, пояснювати не треба, тому що представники «Союзу добровольців Донбасу» брали найактивнішу участь в тому, щоб придушувати незгоду, тобто виступали такою, свого роду, вуличною силою, яка повинна контролювати незручний, невигідний Російській Федерації, як державі, протест», – пояснює Марія Кучеренко.

Але головне завдання «Союзу добровольців Донбасу» все ж має пряме відношення до війни в Україні.

В разі серйозного загострення ситуації на Донбасі, російські «добровольці» повернуться

«Не будемо приховувати, є і своя мобілізаційна місія. Тобто, зрозуміла справа, що в разі загострення ситуації на Донбасі, серйозного загострення ситуації на Донбасі, російські «добровольці» повернуться на Донбас, щоб допомогти вирішити проблему», – заявив Бородай.

Вони виступають за ескалацію цього конфлікту

Експерт В’ячеслав Ліхачов такий підхід коментує так: «Вони виступають за ескалацію цього конфлікту. І вони підтримують певний рівень мобілізації в російському суспільстві щодо української проблеми для того, щоб в разі якогось загострення забезпечити знову масовий приплив найманців».

І хоча Владислав Сурков офіційно більше не займається донбаським напрямком російської зовнішньої політики, це не заважає йому за допомогою підконтрольного «Союзу добровольців» зробити Донбас важливою частиною вже внутрішнього життя в Російській Федерації.

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