«Затулін – небезпечний хід»: що робив в Україні новий «радник Кремля»

«Після відставки Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту «СРСР 2.0» Дмитра Козака отримав ідеолог «русского мира» Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямку «грузинську або молдовську модель».

Голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк заявив, що в Росії відбулися великі зміни в системі кураторства над окупованою частиною Донбасу.

Хто такий Затулін? Чи може хтось впливати на заступника голови адміністрації російського президента​ Дмитра Козака, крім президента Росії Володимира Путіна? І що це може означати для окупованої частини Донбасу?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили директор Агентства розвитку Приазов’я Костянтин Батозький і президент Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній.

– Костянтин Затулін – директор Інституту діаспори та інтеграції (раніше – Інститут країн СНД), член Ради із зовнішньої оборонної політики, Громадської палати Російської Федерації. Тобто досить впливова людина в Росії. Він проводив політичну активність і на території України – до 2014 року. Що це персонаж, яку роль він відіграє в російській політичній системі?

Олександр Доній: Не варто дивитися лише на його формальні посади. Ще до депутатства він уже був ідеологом руйнування незалежності новоутворених держав на території СРСР. Тобто ідеологом так званого «русского мира» Затулін був ще до Путіна. Уже тоді він був консерватором та ідеологом реваншу.

Я з ним перетинався на медійних заходах. Крім агресивної і нахабної ідеології, яку він сповідує, це ще агресивна і нахабна модель поведінки. Це людина, яка не сприймала відразу те, що ми свого часу розвалили СРСР. Ще коли Путін формально був у оточенні демократа Собчака, який підтримав фактично демонтаж СРСР, Затулін уже на той момент висував ідеї реваншу. Потім як ідеолог він і був обласканий певною мірою уже режимом Путіна. Йому допомагали стати депутатом за часів Путіна. Тобто він не є людиною з першого чи навіть другого кола оточення, але – надзвичайно агресивний.

Коли я був депутатом, офіційні органи України, зокрема, СБУ оголосила Затуліна персоною нон ґрата за його висловлювання, діяльність і, зокрема, через Інститут СНД.

Брати Корнілови свого часу були ідеологами «Интердвижения Донбасса». Наприкінці 80-х – на початку 90-х, коли тут ми творили Народний рух України, вони створювали у країнах Балтії і на Донеччині структури антидемократичні, які виступали за те, щоби Радянський Союз не розвалився. І таких людей, як Корнілов, гуртує навколо себе Затулін.

Це означає, що Росія бере чіткий напрямок на провокацію переговорів

Затулін – це дієва людина. Він – не одинак. Він формує сенси і структури. В цьому плані це людина для нас вкрай небезпечна в переговорному процесі. Це означає, що Росія бере чіткий напрямок на провокацію переговорів, тому що, з одного боку, уявити Леоніда Макаровича – достатньо спокійного, розважливого, який загалом завжди намагається знаходити компромісні варіанти, – і Затуліна – він в будь-якому випадку одразу починає з агресії.

Тому це позиція Росії на відверту агресію під час переговорного процесу.

– Ви вірите, що на Дмитра Козака, переговорника по Донбасу, заступника голови адміністрації президента Володимира Путіна може впливати Костянтин Затулін?

Олександр Доній: Я не знаю. Мене непокоїть, що тепер серед радників Козака, в його оточенні з’явилася агресивна людина, яка пропагує «русский мир». Це, на жаль, можна прогнозувати і аналізувати як фактор для зриву переговорного процесу, як нарощування агресії під час нього. Затулін – небезпечний хід для переговорного процесу між Україною та Російською Федерацією.

– Чи грав якусь роль Донбас в ідеології «євразійства», «русского мира», зокрема, Костянтина Затуліна? У нього є переконання щодо Донбасу?

Ідеологія Російської імперії завжди була екстериторіальна

Олександр Доній: Для «русского мира» неважливо, що загарбувати. Ідеологія Російської імперії завжди була екстериторіальна. Погано лежав Кенігсберг – Росія його двічі захоплювала. Наприклад, Дарданелли і Константинополь: там не було російського населення, але Росія про це марила. І зараз вони марять так званим «русским миром» всюди. Донбас – це просто там, де є нагода.

Затулін, якщо брати лише його формальні заяви, по Криму, коли це було потрібно, спростовував бажання Росії окупувати півострів. Але він завжди вважав за необхідність розширяти: тому коли буде нагода, окрім Донбасу, повірте, він буде говорити і про Київ, і про Львів, а якщо захоче, то далі про Варшаву і Гельсінкі. Вони просто всюди марять розширенням Російської імперії.

Корнілов – ідеолог русифікації саме Донбасу, у нього є книга про Донецько-Криворізький басейн. Тобто він підводить вже історичні дані під ідеї Затуліна. І недаремно Затулін саме таких людей до себе наближає. Це якраз аргументація, що вони не захочуть в жодному випадку віддавати нам окуповані території Луганщини і Донеччини.

– Чи дійсно може мати вплив Костянтин Затулін – політик далеко не першого ешелону в Російській Федерації – на Дмитра Козака, у якого дуже велике коло відповідальності?

Костянтин Батозький: Я не здивований: дуже відомий факт, що Костянтин Затулін давно співпрацює з адміністрацією президента Росії. Він разом із Сергієм Глазьєвим був в одній партії «Конгресс русских общин». Це було в 1995 році. На виборах в Держдуму ця партія програла, але з тих пір зв’язка Глазьєв-Затулін неодноразово «зіграла», і коли Затулін був депутатом Державної думи, якщо мені не зраджує пам’ять, він співпрацював з блоком «Родина», який заснував Сергій Глазьєв.

Служба безпеки України засвідчила неодноразову злочинну роль Костянтина Затуліна в російській агресії проти України, були неодноразово викладені «прослушки», де Глазьєв і Затулін обговорювали дестабілізацію ситуації в Україні, підготовку заколоту в Харкові, Запоріжжі, Донецьку і так далі. Я маю на увазі події 2014 року.

Костянтин Затулін щільно співпрацює з російською адміністрацією. Його участь, наприклад, в Мінському процесі ніяк не вплине ні на що, тому що і Костянтин Затулін, і Дмитро Козак – це, власне, не люди, це андроїди, у яких немає свого серця і своєї душі: вони виконують те, що їм говорить Володимир Путін.

Мені здається, що у нашої держави достатньо потенціалу, щоб почати кримінальне провадження цього персонажа за подіями 2014 року, коли була гаряча фаза російської агресії проти України.

– Яку роль зіграв Затулін під час так званої «русской весны»?

Костянтин Батозький: У Києві довгий час працював київський філіал Інституту країн СНД. Вони організовували круглі столи, читання, і таким чином формувалися, як їм здавалося, бази даних активістів, агентів – як завгодно назвемо цих людей.

Коли в 2014 році почалася анексія Криму, за плівками, які вже оприлюднило СБУ, з’ясували, що Костянтин Затулін спілкувався з Сергієм Глазьєвим, на той момент радником президента Путіна, і по суті постачав йому контакти активістів «русского мира» в Запоріжжі, Харкові, Донецьку та Дніпрі. Він, як будь-яка російська людина, просив асигнування на підривні роботи, щоб йому дали бюджетні гроші, щоб він піднімав народ. Яка роль Костянтина Затуліна в організації сепаратистських рухів в містах на південному сході України – цікаве завдання для наших правоохоронних органів.

Але не варто перебільшувати його роль. Він у жодному разі не рухає війська і не впливає сильно на політику. Але він поставляє смисли, і це теж свого роду безумовний злочин.

– З такими людьми, як Костянтин Затулін, можна домовитися?

Олександр Доній: На жаль, ні. Я певен, що Росія з самого початку, коли нав’язувала так званий Мінський процес, не була налаштована на поступки для України. Це російський план по руйнації України. І без тиску Заходу і без дестабілізаційних процесів в середині самої Росії, на жаль, Україні годі сподіватися на позитивне завершення цієї фази переговорного процесу.

Наявність Затуліна – це відверта зневага

Наявність Затуліна – це відверта зневага. Людина, яка щонайменше тричі перебувала під санкціями СБУ ще до окупації Криму, Луганщини і Донеччини – тобто вона провокувала своїми заявами і діями агресію і поширювала ідеологію так званого «русского мира», яка в собі містить ліквідацію державності України, і не лише України. Наявність цього переговорного процесу – це відверта зневага.

Мені здається, що ця інформація – може, відповідь на заяву Кравчука, що потрібно долучити до переговорного процесу США, що в інтересах України. Саме Росія була зацікавлена у Франції та Німеччині як більш гнучких співрозмовниках, бо на території цих країн є зосередження економічних, політичних, гуманітарних інтересів Росії та їхній вплив.

Що це для навіть не мінімального успіху переговорного процесу – я абсолютно впевнений.

– Як гадаєте, чи піде процес у Мінську за грузинським або молдовським сценарієм, як це радить Костянтин Затулін?

Костянтин Батозький: Я не думаю, що навіть якщо є такий план у російської сторони, їм буде так легко здійснити задум в Україні. Тому що дійсно конфлікт триває, гаряча фаза не закінчилася, гинуть люди і просто так припинити стріляти і здійснювати грузинський або молдовський сценарій не вийде. В Україні проживає значно більше людей, і поки що у мене немає підстав вважати, що український президент є маріонеткою Кремля настільки, наскільки маріонеткою Кремля є пан Додон, який реалізує кремлівську політику.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).