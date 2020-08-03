Міноборони у відповідь на заклики «постачати зброю на Донбас»: Росія сьомий рік воює проти України

Міністерство оборони України прокоментувало заклик одного з депутатів російської Держдуми «не соромитися постачати зброю на Донбас». У своїй заяві 3 серпня Департамент стратегічних комунікацій Міноборони нагадав, що Росія вже сьомий рік веде агресію проти України.

Міністерство назвало дані щодо кількості озброєння, яке, за його даними, Росія постачає контрольованим нею силам на сході України.​

«Російська Федерація вже сьомий рік поспіль веде війну проти України. Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків – 480 одиниць; бойових броньованих машин – більше 900 одиниць; гармат і гаубиць – близько 450 одиниць; мінометів – близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню – близько 210; засобів протиповітряної оборони – близько 700; протитанкових засобів – близько 450», – повідомляє Міноборони.

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Як зазначає відомство, це озброєння завезли до України через неконтрольовану урядом ділянку російсько-українського кордону. Воно застосовувалося не тільки проти українських військових, а й проти мирного населення.

«Якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави. Україна, відповідно міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів. І цьогорічна ситуація – не виняток», – підсумовує міністерство.

31 липня голова комітету Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Леонід Калашников запропонував «не соромитися поставляти зброю» угрупованням «ДНР» і «ЛНР», якщо в США ухвалять закон про виділення 300 мільйонів доларів на рік на військову допомогу Україні.

Росія раніше неодноразово заперечувала, що постачає зброю бойовикам на Донбасі і відправляє туди кадрових військових, про що заявляють Україна і Захід. Однак Володимир Путін в 2015 році заявив: «Ми ніколи не говорили, що там немає наших людей, які працюють над вирішенням певних військових питань. Але це не означає, що там присутні російські війська. Відчуйте різницю».

Речник Путіна Дмитро Пєсков пізніше заявив, що ті, хто зрозумів слова президента Росії як підтвердження присутності російських військ в Україні, зрозуміли «абсолютно неправильно».