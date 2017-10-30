Зброя з російською пропискою: нові докази від ГПУ

Танк з Нижнього Тагіла, військова амуніція з Казані і Краснодара. Генпрокуратура України надала чергові докази російської присутності на Донбасі. Зразки зброї, яка перебуває на озброєнні виключно російської армії, знайшли прямо на лінії розмежування.

​Генеральна прокуратура України опублікувала фотографії відразу декількох видів зброї, яка ніколи не була на озброєнні української армії. Покинуте озброєння слідчі ГПУ виявили на території Мар’їнського району Донецької області, поблизу населеного пункту Красногорівка та у Попаснянському районі Луганської області.

Серед знайденого озброєння був малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А, прицільна дальність стрільби якого досягає 300 метрів. За даними Міністерства оборони України, він перебуває на озброєнні російської армії.

Вогнемети перебувають виключно на озброєнні Росії та Казахстану

«Вогнемети перебувають виключно на озброєнні Росії та Казахстану» – підтверджує заступник начальника управління ГПУ Євген Котенко.

Крім офіційних даних прокуратури, знімки російської зброї журналістам програми «Донбас.Реалії» передали й самі українські військові.

​На одному з отриманих редакцією фото, зробленого 2014 року, зафіксований зимовий варіант автомату Калашникова АК-104.

Це індивідуальна зброя армійських і спеціальних підрозділів Росії. Від автомата АК-103 його відрізняють укорочений стовбур і наявність вогнегасника.

Такі нові автомати масово не поставляються будь-яким маріонеткам і союзникам Росії

«Такі нові автомати масово не поставляються будь-яким маріонеткам і союзникам Росії. У Сирії він з’являвся тільки на озброєнні місцевого спецназу», – пояснює дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

​За словами військового дослідника, саме у другій половині 2014 і першій половині 2015 року спостерігалася сильна активність російських спецслужб у складі диверсійних груп. Кирило Михайлов переконаний – новий спецназівський автомат не міг просто так потрапити до рук бойовиків Донбасу, де досі повно радянських автоматів Калашникова.

«Логічніше, що це дійсно належало російському бійцеві спеслужби», – зауважує дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Подарунки від Захарченка

Похвалився новою снайперською гвинтівкою російського виробництва і сербський найманець Деян Берич.

«Її мені подарував Захарченко 5 або 6 березня 2016 року коли ми забрали промзону», – розповів Берич в інтерв’ю медіа, які контролюються бойовиками.

Гвинтівку ОРСІС Т-5000 випускає збройовий завод, розташований у Москві. Прицільна дальність стрільби цієї зброї може досягати півтори тисячі метрів.

Волонтер Павло Кащук, який займається закупівлею зброї для український військових, каже – цікавішим є походження на Донбасі інших гвинтівок.

«Безпосередньо завод ОРСІС є приватним підприємтсвом. І випускає зброю, як для спортсменів, мисливців, так для військових і російської поліції. Набагато цікавіша природа походження на Донбасі гвинтівок АСВК – автоматична снайперська гвинтівка КОРД», – каже волонтер.

Журналістам програми «Донбас.Реалії» передали відео такої гвинтівки, захопленої українськими бійцями. Така гвинтівка калібру 12.7 може пробивати легку броньовану техніку.

Ці гвинтівки не продаються на цивільному ринку. Ніде не можуть бути, отримані, окрім, як в російській армії

​«Ці гвинтівки не продаються на цивільному ринку. Ніде не можуть бути придбані, отримані, окрім, як в російській армії. Є підтвердження того, що це дійсно зброя, яка надається російською армією», – запевняє волонтер Павло Кащук.

Танк із Нижнього Тагіла

У своєму звіті про докази фінансування Росією бойовиків на Донбасі ГПУ розмістила спалений на лінії розмежування російський танк Т-72. Це наймасовіший, основний бойовий танк другого покоління, який розроблено і створено на Уралвагонзаводі в Нижньому Тагілі.

Т-72 представлений у різних модифікаціях. Танк почали виробляти ще в радянські часи. У ГПУ запевняють, що його ніколи не було в українській армії.

«Було встановлено, що цей танк, конкретно цей зразок, виготовлений у місті Нижній Тагіл. Цей танк на озброєнні ЗСУ ніколи не перебував», – заступник начальника управління ГПУ Євген Котенко.

Російські сліди на форумах

На одному із сепаратистських форумів ведуть облік втрат техніки з боку угруповань бойовиків та української армії. Військовий дослідник Кирило Михайлов порівнює фотографії прокуратури і бойовиків.

«Ви бачите характерний стовп. Який спостерігається на фотографії, відзнятої генпрокуратурою. Так ось це танк Т-72Б», – каже Кирило Михайлов.

Збігається і місце розташування спаленого танка – селище Оленівка Донецької області. Якщо простежити в тій же базі історію Т-72Б, можна знайти стару фотографію, де танк готують до транспортування. На ньому білою фарбою написано Н-2200.

«Це маркування негабаритного вантажу російських залізниць, яким була відзначена вся техніка, що надходила з Росії. І в Сирії вона теж зараз їздить Н-2200», – каже військовий дослідник.

Нові свідоцтва Генеральної прокуратури поповнять і так вже чималий список раніше знайденої техніки і зброї з Росії. Усе це – прямі докази участі Росії у війні на сході України.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: