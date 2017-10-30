Розкіш за державний рахунок: навіщо оборонному заводу «БМВ» преміум-класу

У державному концерні «Укроборонпром», який відповідає за озброєння української армії, неодноразово скаржилися на брак фінансування. Але, схоже, це не причина для економії на оборонних підприємствах. Так, наприклад, завод «Імпульс» з Шостки придбав автомобіль «БМВ» преміум-класу за мільйон шістсот тисяч гривень. «Донбас.Реалії» розбиралися, для чого державному підприємству така покупка.



​Новітнє покоління автомобілів німецького бренду «БМВ» 5-ї серії у продаж надійшли тільки цього року. У офіційного дилера «БМВ» в Україні ціни на такі автомобілі стартують від мільйона двохсот тисяч гривень.

«Нова «п’ятірка» – це абсолютний преміум. У Європі та Америці він вважається автомобілем для дуже успішних адвокатів і бізнесменів. Тобто, автомобіль, у якому є абсолютно всі технології, які можливі зараз в світі», – пояснює автор і ведучий програми «Перша передача» Олександр Федченко.

Журналіст знімає тест-драйви автомобільних новинок вже не перший рік. Він побував за кермом найсучасніших машин. Та, за його словами, остання «п’ятірка» здивувала навіть його: у цьому автомобілі є система управління жестами.

Завод «Імпульс» та машина преміум-класу

Саме модель останнього покоління «БМВ» – BMW G30 530i нещодавно поповнила автопарк державного оборонного підприємства «Імпульс». Завод знаходиться в Шостці на Сумщині. Машина преміум-класу обійшлася йому в мільйон шістсот тисяч гривень.

Державний завод «Імпульс» з точки зору оборонної промисловості України – підприємство стратегічне і унікальне в «Укроборонпромі». Це єдине в Україні і одне з небагатьох у світі підприємство, яке виробляє засоби ініціювання вибуху для проведення промислових вибухових робіт. Зараз там працюють майже три тисячі людей.

«Коли ми говоримо безпосередньо про підприємство «Імпульс», то воно є одним із важливих чинників створення будь-якого боєприпасу. Тому що вони виробляють підривачі, які використовуються, зокрема, в снарядах і мінах», – розповідає директор інформаційно-консалтингової агенції Defence Express Сергій Згурець.

Непрості фінансові роки для заводу

Останні кілька років виявилися для підприємства непростими. Фінансові показники «Імпульсу» є цьому підтвердженням. Із цифрами за 2014-й та 2015-й роки можна ознайомитися у звіті Державної аудиторської служби.​

За підрахунками аудиторів, після початку бойових дій на сході України обсяги продажів продукції підприємства впали на 40 відсотків.

Так, чистий дохід «Імпульсу» у 2014 році – лише 496 тисяч гривень, в 2015-му – 859 тисяч. Водночас кредиторська заборгованість зросла до 100 мільйонів. А борг перед Пенсійним фондом досяг 25 мільйонів гривень.

«Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства свідчить про нестабільний фінансовий стан, неефективне використання майна й інших активів та залежність від зовнішніх фінансових джерел», –​ йдеться у документі.



Працівник «Імпульсу»: як працювати, коли мозок мерзне?​

Деякі співробітники заводу «Імпульс» також розповідають про важкі умови роботи на підприємстві.

«Взяти наш цех інструментальний, то взимку температура доходить до +3, +5. І як після цього працювати, коли мозок мерзне, не кажучи вже про все інше», – обурюється працівник заводу «Імпульс» Сергій Лефіренко.

Сергій Лефіренко працює на заводі вже сорок років. Новиною про нове придбання «Імпульсу» обурений. Слюсар впевнений: «БМВ» преміум-класу купили виключно для директора, хоча ті ж гроші можна було витратити з користю для всього підприємства. Утім, є співробітники, які знаходять «пояснення» такого шику директора за державний рахунок.

Приїде він в «Укроборонпром». Там всі на дорогих машинах, а він на «Жигулях». З нього ж сміятися будуть

«Ну, ти розумієш, приїде він в «Укроборонпром». Там всі на дорогих машинах, а він на «Жигулях». З нього ж сміятися будуть. Це ж теж престиж свого роду. Я, припустимо, не бачу в цьому нічого страшного. Ну, ось, не купить він цю машину, ми на 5 рублів більше отримаємо зарплати – ну і що?», – каже ще один співробітник заводу на умовах анонімності.

Директор заводу «коментарів не дає»

Так для чого ж державному підприємству розкішна обновка? І чому саме такий автомобіль знадобився оборонному заводу? На питання «Донбас.Реалії» керівник «Імпульсу» Євген Чернов відповідати не захотів.

– Ми журналісти Радіо Свобода, можемо вам кілька питань поставити? Це з приводу закупівлі «БМВ» за півтора мільйони. Для чого цей автомобіль купили? Для чого такий коштовний автомобіль?

– Я коментарів не даю! Охорона! Охорона, швидко, швидко – це режимний об’єкт.

Ось такий діалог відбувся у журналістів програми «Донбас.Реалії» ​із Євгеном Черновим, який побачивши журналістів, не зупинився і поспішив зникнути.

Побачити новенький «БМВ» журналістам програми також не вдалося. Не дивлячись на те, що автомобіль завод купив ще у червні, директор зараз користується іншою машиною. Виявляється, у оборонного підприємства вже є одна «БМВ» п’ятої серії, щоправда, на кілька поколінь старша. Але купував її також Чернов.

На посаді директора «Імпульсу» він з 2000 року. За цей час на заводі траплялося різне: у тому числі, й нещасні випадки з людськими жертвами.

Директора заводу Чернова вже підозрювали у корупції

Утім, винним Чернова не визнали жодного разу. За весь час роботи він тільки один раз залишав директорське крісло на кілька місяців. Саме у цей період відбувався судовий розгляд, у якому Чернов проходив як підозрюваний у корупції.

Мова фактично йде про те, що людина розкрадає кошти державного підприємства

«Читаючи рішення суду, розумієш, що особа притягається до адміністративної відповідальності за конфлікт інтересів, але по факту, описується склад кримінального злочину. Мова, фактично, йде про те, що людина розкрадає кошти державного підприємства, шляхом укладення угод з власним сином», – коментує юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан.

Судячи з даних реєстру судових рішень, Чернов як директор державного заводу підписав ряд договорів з компанією «МТК Будтехніка», керівником якої був його син.

Згідно з реєстром судових рішень, серед іншого, завод купив у сина Чернова:

електроди вартістю 101 568 гривень;

хімічні речовини вартістю 88 992 гривень;

спеціальне спорядження вартістю 129 816 гривень;

шафу для одягу вартістю 52 500 гривень.

Крім того, згідно із текстом провадження, без укладання договорів завод придбав товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 57710,74 гривень.

Усне попередження в суді

Але, не зважаючи на значні суми, справу кваліфікували як адміністративне правопорушення, суд звільнив Чернова від відповідальності та обмежився усним попередженням. А на стадії апеляції справу взагалі закрили, не побачивши в діях Чернова ніяких порушень. Ще через місяць останній повернувся на посаду директора заводу.

«Такі речі можуть відбуватись, коли на слідчих, прокурорів чи суддів відбувається тиск або незаконного роду вплив. Я не виключаю навіть хабарі, тому що настільки очевидно в цих рішеннях суду просто неправильно все з самого початку до кінця, що вони точно далекі від того, що називається правосуддям», – каже Олена Щербан.

Директор заводу мав право купувати авто преміум-класу – «Укроборонпром»

У державному концерні «Укроборонпром» не знайшли порушень у діях Євгена Чернова. На запит програми «Донбас.Реалії» відповіли, що директор заводу «Імпульс» мав повне право купувати авто преміум-класу. Додавши, що чистий прибуток підприємства у 2017 році склав 2 мільйони гривень.

Концерн буде рекомендувати позбавитись придбання

Водночас у концерні повідомили – будуть рекомендувати Чернову продати дорогий автомобіль. Щоправда, така думка в «Укроборонпромі» виникла через чотири місяці після покупки «БМВ» і лише після звернення «Донбас.Реалії» за роз’ясненнями.

«Керівництво Концерну 26 жовтня на загальних зборах очільників підприємств-учасників «Укроборонпрому» висловило своє незадоволення цим рішенням директора КП ШКЗ «Імпульс» та наголосило на неможливості подібного витрачання коштів державних підприємств, навіть в рамках їхніх фінансових можливостей», – йдеться у відповіді концерну.

Водночас в «Укроборонпромі» дали зрозуміти, що не можуть втручатися у справи заводу.



ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: