У Держдумі закликали «не соромитися поставляти зброю» бойовикам «ЛДНР»

У Державній думі Росії запропонували «не соромитися поставляти зброю» угрупованням «ДНР» і «ЛНР», якщо в США ухвалять закон про виділення 300 мільйонів доларів на рік на військову допомогу Україні.

З такою пропозицією виступив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Леонід Калашников. Він представляє КПРФ.

«Я вважаю, що виділення в США 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть з цієї зброї стріляти, – «ДНР» і «ЛНР», – сказав він. – У таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці «республіки» офіційно».

Депутат додав, що якщо одній зі сторін конфлікту третя країна буде поставляти летальну зброю, Росії нічого не залишиться, крім як захистити людей з другої сторони – «може, не військами, а хоча б поставками зброї».

Напередодні група американських сенаторів, що представляють Демократичну і Республіканську партії, підготувала законопроєкт про щорічне виділення Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги, зокрема поставки летальних озброєнь.

Крім фінансової допомоги, законопроєкт передбачає дипломатичну підтримку України протягом наступних п’яти років, а також надання Пентагоном і Держдепартаментом звіту про потенціал та потреби Збройних сил України, плану поставок американської допомоги у сфері безпеки України.

Росія раніше неодноразово заперечувала, що постачає зброю бойовикам на Донбасі і відправляє туди кадрових військових, про що заявляють Україна і Захід. Однак Володимир Путін в 2015 році заявив: «Ми ніколи не говорили, що там немає наших людей, які працюють над вирішенням певних військових питань. Але це не означає, що там присутні російські війська. Відчуйте різницю».

Речник Путіна Дмитро Пєсков пізніше заявив, що ті, хто зрозумів слова президента Росії як підтвердження присутності російських військ в Україні, зрозуміли «абсолютно неправильно».