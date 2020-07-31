МЗС надіслало Росії ноту через черговий «гумконвой» на Донбасі

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту російському МЗС через черговий «гуманітарний конвой», направлений Росією на Донбас.

«30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган» і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску «Ізварине» й «Успенка» т.зв. «гуманітарного конвою» для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях. Російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України і раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів», – йдеться в заяві, оприлюдненій ввечері 30 липня.

У ноті МЗС вимагає від Росії припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету України.

«Також вимагаємо від російської сторони в подальшому, під час організації т.зв. «гуманітарних конвоїв», запланованих на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня 2020 року, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань», – йдеться в заяві.

Раніше цього тижня МЗС Росії без розгляду повернуло українському міністерству ноту протесту, надіслану через проведення Росією параду в анексованому Криму.

У МЗС України це назвали «страусячою поведінкою» і наголосили, що така поведінка російських дипломатів не викликала здивування.