МЗС України передало Москві ноту протесту через парад у Криму

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту в МЗС Росії через проведення Москвою параду підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму 26 липня.

Організацію цієї події в МЗС України назвали черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

«Міністерство закордонних справ України розцінює проведення 26 липня 2020 року без узгодження з українською стороною так званого «військово-морського параду» підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди Дня військово-морського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, у т.ч., численних резолюцій Генеральної асамблеї ООН, а також законодавства України», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС 26 липня.

Україна засуджує протиправну демонстрацію Росією своєї «військової міці», а також дії з подальшої мілітаризації анексованого Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці, наголошують у відомстві.

Україна вимагає від Росії невідкладно припинити «міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України».

В акваторії Севастопольської бухти 26 липня відбувся парад з нагоди Дня військово-морського флоту Росії. Після параду на площі Нахімова влаштували виставку озброєнь і агітували служити в армії Росії.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.