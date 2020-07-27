Росія наражає на небезпеку здоров’я кримчан, проводячи парад під час пандемії – правозахисники

Проведення масових заходів, таких як парад і виставка військової техніки до Дня Військово-морського флоту Росії в Севастополі, небезпечне для життя і здоров’я місцевих жителів під час пандемії коронавірусу, заявила керівниця «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник.

«За статистикою, яку озвучує окупаційна влада, за останні шість днів на півострові зареєстровано 205 випадків зараження. Це на сьогодні найбільший показник за весь час моніторингів, які Кримська правозахисна група веде з самого початку пандемії», – зазначила вона.

За словами правозахисниці, влади демократичних країн намагаються максимально скоротити проведення масових заходів, щоб не наражати людей на небезпеку зараження COVID-19.

«Росія, навпаки, знову і знову проводить мілітаристські заходи за участю великої кількості людей, які можна було б провести в іншому форматі або перенести. Більш того, при проведенні сьогоднішніх заходів ми зафіксували, що організатори, по суті, не намагалися забезпечити мінімальних заходів для захисту людей від COVID-19. Політичні та пропагандистські завдання для керівництва Росії пріоритетніші за здоров’я людей», – додала правозахисниця.

Експертка «Кримської правозахисної групи» Ірина Сєдова вважає, що підконтрольна Росії влада Криму порушує норми міжнародного гуманітарного права, проводячи такі заходи під час пандемії.

«Крім того, що життя і здоров’я людей наражають на небезпеку, російські військові продовжують системні й масштабні дії з пропаганди служби в армії Росії серед кримчан. Такі дії порушують ст. 51 IV Женевської конвенції «Про захист цивільного населення під час війни». Крім того, залучення дітей до мілітаристських заходів також порушує Конвенцію про захист прав дитини», – додала експертка.

В акваторії Севастопольської бухти 26 липня відбувся парад з нагоди Дня військово-морського флоту Росії. Після параду на площі Нахімова влаштували виставку озброєнь і агітували служити в армії Росії.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.