МЗС України закликає 30 липня підтримати кампанію «Крим – це Україна»

Міністерство закордонних справ України закликає 30 липня підтримати кампанію «Крим – це Україна», яку ініціює користувач твітера з Великої Британії Алекс Кінґ. Він веде сторінку Glasnost Gone, яка має понад 10 тисяч підписників.

«30 липня – День кампанії #CrimeaIsUkraine. Можливість для всіх нас використовувати хештег, висвітлити вторгнення Росії та 6-річну окупацію українського Кримського півострова», – йдеться в повідомленні.

Речниця МЗС України Катерина Зеленко закликала підтримати цю кампанію.

«Ми закликаємо вас підтримати чудову ініціативу, щоб висвітлити 6-й рік російської окупації Криму і висловитися про це, використовуючи хештег #CrimeaIsUkraine 30 липня. Не мовчіть про речі, які мають значення!» – написала Зеленко.

25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що Москва втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Про це він написав у твітері в зв'язку з другою річницею проголошення держсекретарем США Майком Помпео «Кримської декларації» про невизнання анексії Криму.