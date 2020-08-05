Перший прем’єр Фокін ще не знає, «в якій іпостасі» працюватиме в ТКГ

Перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін прокоментував Радіо Свобода свою участь у Тристоронній контактній групі. За словами Фокіна, його конкретна посада в українській делегації ще не визначена.

«Ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже... Я чекатиму зустрічі перед тим, як почну працювати офіційно. А якщо відверто, то я вже, звичайно, веду розмови з тими людьми, на яких можна спертися, яких я поважаю», – сказав він.

Політик припустив, що міг би бути заступником нового голови української делегації і першого президента України Леоніда Кравчука, проте ця позиція вже зайнята.

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«Я знаю, що робити, я готовий ці дії робити й діяти, але я не знаю, в якій іпостасі я маю це робити? Хто я, п’яте колесо до возу? Це мене не влаштовує. Якщо я буду членом делегації, то, скажімо, заступником Кравчука – я погодився б – там є людина, яка є заступником. Для мене місця там я не бачу, немає», – зазначив колишній голова уряду, додавши, втім, що вже почав «на любительському, аматорському рівні щось робити, бо відкладати цю справу просто не можна».

Фокін також прокоментував слова представника ОРДЛО в політичній підгрупі ТКГ Сергія Гармаша. Той раніше зазначив, що його здивував вислів «народ Донбасу», вжитий експрем’єром на зустрічі делегації.

«Пан Гармаш правильно звернув увагу, я скажу більше: для мене народ Донбасу – це мої брати і сестри. Я понад чверть століття працював і був із ними в одній сім'ї, в одній родині. Тому він не помилився. Але він мене насмішив, коли сказав, що схоже на те, що Фокін багато дивіться телевізор. Якщо можливість є, передайте йому, він помиляється, я дивлюся тільки футбол і теніс. І більше нічого по телевізору не дивлюся», – запевнив політик.

За словами Фокіна, інформацію про події на Донбасі він дізнається з інтернету, також спілкується з переселенцями та людьми, які проживають в Золотому, Попасній та окупованому Донецьку.

На питання, чи вважає він «народ Донбасу» народом України, Фокін відповів ствердно.

«Я ж казав, що для мене родина – Україна і Донбас, Донбас був, є і буде українським. Іншого я не знаю Донбасу», – заявив він.

Політик не розповів детальніше про плани роботи в Тристоронній контактній групі, пославшись на те, що це ґрунтовна розмова і передусім він мусить знати свою роль у делегації.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми. Згодом стало відомо, що до делегації також погодився долучитися прем’єр-міністр України в 1990-1992 роках Вітольд Фокін.

ТКГ – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.