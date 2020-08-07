На відновлення окупованої частини Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів – Устенко

На відновлення тимчасово непідконтрольної Києву частини Донецької і Луганської областей України знадобиться близько 10 мільярдів доларів. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко. За його словами, це приблизно 5-7% ВВП країни.

«Попередня оцінка – це близько 10 мільярдів доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП», – зазначив Устенко.

На думку радника президента, необхідно створити фонд, зокрема і на гроші донорів для того, щоб відновлювати тимчасово окуповані території після їх реінтеграції.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.