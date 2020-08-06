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06 серпня 2020, Київ 18:31
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«Будемо далі тримати кулаки» – Зеленський у штабі ООС прокоментував перемир’я

«Будемо далі тримати кулаки» – Зеленський у штабі ООС прокоментував перемир’я
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«Будемо далі тримати кулаки» – Зеленський у штабі ООС прокоментував перемир’я

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Президент Володимир Зеленський 6 серпня відвідав Донеччину. У штабі ООС президент нагородив орденами 3-го ступеня «За мужність» п’ятьох військових і одну військову – медаллю «За військову службу Україні». Також Зеленський прокоментував перебіг так званого перемир’я та призначення Леоніда Кравчука головою української делегації на переговорах у Мінську. На питання про перемовини із жителями Донбасу поза форматом ТКГ президент не відповів.

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