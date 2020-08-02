Медведчук із дружиною в’їхали до анексованого Криму через «Каланчак» – Крим.Реалії

Депутат Верховної Ради України, один з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук у неділю 2 серпня в’їхав до анексованого Криму через пункт пропуску «Каланчак» разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на свої джерела.

Згідно з отриманими даними, в автомобілі Mercedes разом із Медведчуком і Марченко було ще кілька людей, вони перетнули «Каланчак» близько 14:30.

Крим.Реалії звернулися до Медведчука за офіційним підтвердженням чи запереченням цієї інформації

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На повідомлення про його поїздку до Криму відреагувала очільниця партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

«Медведчук із дружиною поїхали до окупованого Криму. За інструкціями?», – припустила Рудик на своїй Фейсбук-сторінці.

У червні Офіс генерального прокурора України повідомив, що відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки до Москви представників «Опозиційної платформи – За життя», в тому числі Віктора Медведчука.

Представники ОПЗЖ наразі не коментували інформацію про кримінальну справу.