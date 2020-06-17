ОГП розслідує поїздку депутатів ОПЗЖ до Москви за статтею «державна зрада»

Офіс генерального прокурора повідомляє, що відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки до Москви представників «Опозиційної платформи – За життя».

Як пояснили в ОГП у відповідь на запит Радіо Свобода, таке рішення ухвалили на виконання постанови Печерського районного суду, який задовольнив скаргу народної депутатки від «Голосу» Соломії Бобровської і зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про державну зраду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

«На виконання ухвали суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України, за фактом поїздки народними депутатами України 10.03.2020 до Москви і переговорів з депутатами Державної думи Російської Федерації щодо врегулювання конфлікту на Донбасі», – заявили в ОГП на запит Радіо Свобода.

25 травня народна депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.

«Сподіваюсь, всі пам’ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну, от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. Ну, і, звісно, ефективного розслідування», – написала Бобровська.

10 березня делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.

У партії заявили, що сторони обговорювали створення «парламентського виміру «нормандського формату». Крім того, один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук обговорив «ініціативу» зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним.