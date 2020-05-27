Прокуратура не отримувала ухвалу, яка зобов’язує відкрити справу через поїздки ОПЗЖ до Москви

Станом на 26 травня прокуратура не отримувала ухвалу суду, яка зобов’язує відкрити провадження через поїздки представників «Опозиційної платформи – За життя» до Москви, повідомили Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

25 травня народна депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.

«Сподіваюсь, всі пам’ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну, от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. Ну, і, звісно, ефективного розслідування», – написала Бобровська.

10 березня делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.

У партії заявили, що сторони обговорювали створення «парламентського виміру «нормандського формату». Крім того, один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук обговорив «ініціативу» зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним.