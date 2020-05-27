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27 травня 2020, Київ 14:07
Новини | Політика

Прокуратура не отримувала ухвалу, яка зобов’язує відкрити справу через поїздки ОПЗЖ до Москви

Речник Державної думи В’ячеслав Володін (л), президент Росії Володимир Путін (ц) та один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук (п), Москва, Росія, 10 березня 2020 року

Станом на 26 травня прокуратура не отримувала ухвалу суду, яка зобов’язує відкрити провадження через поїздки представників «Опозиційної платформи – За життя» до Москви, повідомили Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

25 травня народна депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.

«Сподіваюсь, всі пам’ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну, от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. Ну, і, звісно, ефективного розслідування», – написала Бобровська.

10 березня делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.

У партії заявили, що сторони обговорювали створення «парламентського виміру «нормандського формату». Крім того, один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук обговорив «ініціативу» зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним.

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