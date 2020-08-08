(Друкуємо мовою оригіналу)

Почему Леонид Кравчук заговорил о референдуме «об особом статусе Донбасса»?

Как Хорватии удалось побороть сепаратизм?

И почему переселенцы, живущие в Станично-Луганском районе вынуждены отдавать треть пенсии за электроэнергию?

Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Переложить ответственность на людей

Новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на днях заявил о необходимости проведения всеукраинского референдума по вопросу предоставления Донбассу «особого статуса». Киев, судя по всему, готовит почву для такого референдума. Об этом пишет «Деловая Столица».

Как утверждает автор статьи Денис Сабрей, у Зеленского прекрасно знают: за предоставление оккупированным территориям автономии выступает меньшинство украинцев. То есть, на Банковой хотят переложить на украинцев озвучивание позиции о Донбассе, которая не нравится Кремлю.

Причем завернуть это в красивую обертку: заявляя о неприятии внешнего давления, людям одновременно дадут право самим определить, чего они хотят для Донбасса.

Против таких результатов референдума Кремлю будет сложно возразить.

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При этом, по мнению автора, наверняка в таком случае возвращать Донбасс в Украину никто не будет, и он может окончательно превратиться в «украинское Приднестровье».

Но такой исход не особо огорчит Банковую, которая сначала получит нужные политические баллы, а затем сбросит с себя ответственность за трудноразрешимый вопрос.

«Обмен пленными – это шантаж»

Пособник оккупантов, которого по обмену передали группировкам «ЛДНР» – Эдуард Коваленко, вернулся в Украину и хочет участвовать в выборах. Об этом пишет донецкий журналист Денис Казанский в своем блоге.

По словам журналиста, Коваленко – удивительный персонаж. Еще в 2004 году он изображал украинского нациста и маршировал с символикой СС, чтобы таким образом компрометировать президента Ющенко и проукраинские партии.

После же начала событий 2014 года – открыто поддерживал агрессию против Украины и группировки «ЛДНР».

Как отмечает Казанский, после обмена, когда Коваленко был передан в Луганск, и в интервью так называемым СМИ «ЛНР» он подтвердил, что специально занимался провокациями в Украине, изображал нациста, чтобы стравливать людей.

Теперь же он вернулся в Украину и собирается войти в местную власть в области, прилегающей к аннексированному Россией Крыму.

По мнению журналиста, обмен пленными – это фактически шантаж.

Боевики берут в заложники украинских граждан и соглашаются их отпустить только в обмен на своих подельников. И выходит, что участие в обмене освобождает от ответственности за государственную измену.

Хорватия смогла?

Способны ли страны, которые военным путем побороли этнический сепаратизм, затем найти общий язык с этим этническим меньшинством? Показательным для Украины может быть пример Хорватии, которая в 1990-х пережила создание непризнанного государства на своей территории, отвоевала свои земли и была вынуждена искать общий язык с сербским меньшинством. Об этом пишет «Европейская правда».

Интернет-издание напоминает, что на этой неделе Хорватия отмкечала 25-летие операции «Буря». В этом году изменился формат праздника, благодаря чему Хорватия получила возможность послать сигнал на весь мир: эта война наконец закончилась.

Главным признаком изменений стало присутствие на торжественном собрании представителя хорватских сербов – вице-премьера Бориса Милошевича. Его присутствие на праздновании вызвало просто шквал страстей в регионе.

Как отмечает издание, все дело в том, что Борис Милошевич своей публичной позицией сына хорватского серба – разрушил целый фундамент, на котором годами держится политика Белграда и его союзников.

Речь идет о нарративе о «гражданской войне в Хорватии».

Разницу легко заметить в квитанции за электроэнергию…

Обогреваясь буржуйками и боясь лишний раз включить свет – так, по различным подсчетам, вдоль линии разграничения на Донбассе живут от 3 до 5 тысяч переселенцев.

Люди вынуждены платить за электричество в 3, а то и в 5 раз дороже, чем обычные потребители. Почему так – разбирались журналисты газеты «Восточный вариант».

Газета пишет, что на Ольховских дачах в Станично-Луганском районе, живут более 1000 человек. 600 из них – вынужденные переселенцы. Журналисты отмечают, что это не село, а дачный поселок. Разницу между дачным и обыкновенным поселком легко заметить в квитанции за электроэнергию. Если для обычного потребителя киловатт стоит 90 копеек, для дачников – минимум вдвое дороже.

Для 73-х летней Лидии Беличенко, например, это сумма не подъемная. За последний месяц женщина заплатила за свет 430 гривен. Для нее это четвертая часть пенсии. При этом дотаций и помощи нет.

Газета напоминает, что до начала боевых действия эти дачи в Станично-Луганском районе были местом отдыха. Сейчас для многих домики в 10 километрах от линии разграничения – основное жилье.

Странно буквально все

Вариантов летнего отдыха для жителей так называемой «республики» немного. В отличие от дончан, у луганчан нет выходов даже к Азовскому морю, поэтому самый дорогой, но вместе с тем и реальный – Крым. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как отмечает блогер несмотря на коронавирус и отсутствие официальных автобусных сообщений с Россией, местные профсоюзы путевки на летнее оздоровление в Крым активно распространяли и даже стоимость билетов туда (несмотря на отсутствие легальных путей сообщений) компенсировали.

По словам Кучер, само по себе буквально все в этой авантюре странно. Будто бы карантин, но на жителей ОРДЛО он не распространяется. Будто бы нет официальных перевозок, но работают частники без разрешительных документов. И при этом, через частников, без прилагаемых к отчёту билетов, профсоюзами возмещается дорога к месту оздоровления сотрудников. И карантин действует, и перевозчиков нет, но вместе с этим люди едут в Крым отдыхать.

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