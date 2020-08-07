(Друкуємо мовою оригіналу)

Люди на оккупированных территориях четыре месяца не снимают пенсии, приходящие им на карточки «Ощадбанка». Боевики группировки «ДНР» не пропускают через работающие КПВВ никого с донецкой пропиской. Для выезда нужно получить специальное разрешение у «органов» оккупационной администрации и предъявить регистрацию на подконтрольной Украине части страны. Речь, впрочем, не только о пенсиях: помощь от детей, родственников также нельзя получить – ведь для этого надо выехать за блокпост, где есть банкоматы.

Гуманитарная картина в Донецке становится все более пугающей: потерявшие любые финансы с подконтрольной территории, пожилые люди бедствуют. 55-летний мужчина-колясочник из Донецка, который пользуется прокладками от недержания, больше не может себе их позволить – он разрезал те, что у него были, на мелкие кусочки, чтобы на дольше хватило. Пожилая дончанка сократила свои лекарства от диабета и стала пить меньше обезболивающих при гангрене – о таких фактах рассказывают местные Радио Донбасс.Реалии.

Жительница Донецка Лидия описала, что наблюдает.

– Я сегодня была на рынке, на вещевом. Рынок – пустой.

У людей не то, что на вещи, у людей на продукты нет денег. Люди от копейки до копейки выживают. Многие предприятия не работают. Ни дети не могут помочь пенсионерам, ни пенсионеры не могут детям помочь. Пенсионерам еще надо на лечение, а денег нет. Вот я с женщиной одной, старушечкой, разговаривала. Ей надо лечится, надо уколы делать. У нее нету денег на уколы. Какая-то ягода у нее на дворе растет – соберёт, пойдет, продаст баночку, чтобы купить на сегодняшний день укол.

Вот тут, у нас, старушечка в нашем доме. Она еле ходит. Ей операцию на глазах делали, а она еще ходит, моет полы в подъездах – но она ногами уже не шевелит. И метёт, как дворник во дворе. Вот так люди живут.

Местные пенсии дают, но что на эти деньги можно купить? Как можно на эти деньги выжить? Никак нельзя выжить. Лекарства очень дорогие, товары – все дорогое. Либо покушать, либо лечиться, либо за эту квартиру платить. Уже не говоря о том, чтобы какую-тот купить одежонку себе.

Вот я сегодня просто так прошлась по рынку, и там курточка-ветревочка стоит около 4 тысяч (рублей – ред.). Вот моя пенсия – такая. Либо мне эту курточку купить, либо жить.

Пойдёшь в магазин, ничего такого не купишь, тысяча ушла. А в сумке там – считай, что пусто. Сидим мы и ждем – не знаю чего. Говорят, что мы, как в концлагере, как в тюрьме, вот что говорят. Не выпускают, и что могу сказать? На этом все. Ждем только худшего, а не лучшего.

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