Фортель Фокіна та повернення Штепи: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.



Парламент викликав для пояснень до профільного комітету заступника голови української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську Вітольда Фокіна щодо його пропозицій «безумовної амністії» бойовикам «ЛДНР» та «особливого статусу для всього Донбасу». За ці тези в інтерв'ю виданню Страна.ua Фокіна розкритикувала не тільки опозиція, але й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та спікер парламенту Дмитро Разумков. Голова ОП Андрій Єрмак (який запросив Фокіна в делегацію) підтвердив, що тези члена делегації «не відображають офіційної позиції України». Як вийшло, що Фокін пішов проти офіційної лінії України в Мінську, – розбираємось в ефірі.



Утім, колега Фокіна по українській делегації, представник ОРДО в Мінську Сергій Гармаш поспілкувався з ним та заявив, що видання перекрутило слова Фокіна, а сам він із головою делегації Леонідом Кравчуком під час останньої зустрічі щодо Донбасу 2 вересня займали «жорстку, навіть агресивну державницьку позицію».



Майже без урочистостей та в масках: діти на Донбасі вперше в епоху коронавірусу пішли до школи. У наближеній до Донецька Красногорівці – до відновленої після ракетного обстрілу 2017-го будівлю, яка тепер «найяскравіша та найсучасніша будівля» в усьому місті. Іще одна новація: суто українська мова викладання у школах за новим законом «Про освіту». Як відреагували на це діти, їхні батьки та викладачі – розбираємо на прикладі однієї зі шкіл Краматорська.



5 вересня в Україні офіційно стартує виборча кампанія. 25 жовтня місцеві вибори не відбудуться не тільки у Криму та в ОРДЛО, але і, вже точно, у 18-ти громадах на підконтрольній частині Донбасу. Звинувачена у посяганні на територіальну цілісність Україні екс-мер Слов'янська Неля Штепа знову балотується на цю посаду – і має шанс перемогти. Чому вона не в тюрмі – розбираємось із експертами.



І наостанок – прочитайте інтерв'ю із головою селищної ради Виноградного, що поблизу Маріуполя: люди там через війну та бюрократичну плутанину опинился фактично забутими місцевою владою, але вижили і будують плани на майбутнє.

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