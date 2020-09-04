СБУ: ми повідомили про ймовірні ризики, але не забороняли вибори в підконтрольних громадах на Донбасі

Служба безпеки України розтлумачила, які рекомендації дала обласній владі щодо місцевих виборів на Донбасі. Як ідеться у відповіді Головного управління СБУ у Донецькій і Луганській областях на запит Радіо Свобода, орган написав обласній владі про ризики, але не забороняв вибори, бо не має таких повноважень.

У листі до Військово-цивільної адміністрації Служба безпеки пояснює, що «визначені проблемні питання організації та підготовки місцевих виборів на окремих територіях Донецької і Луганської областей за умови збільшення рівня терористичної загрози та існуючих ризиків життю виборців та членів виборчих комісій». Водночас у СБУ заявляють, що не робили висновків про неможливість проведення виборів.

«Надання висновків щодо можливості організації та підготовки виборів на окремих територіях віднесено до повноважень військово-цивільних адміністрацій та не входить до компетенції органів Служби безпеки України», – йдеться у відповіді Головного управління СБУ в областях.

ЦВК 8 серпня визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори і президента, і парламенту проводилися.

У Донецькій області це 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районі. У Луганській області – 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів.

Центральна виборча комісія повідомила, що скасувала вибори за рекомендацією Військово-цивільних адміністрацій. Донецька ВЦА, своєю чергою, послалася на висновки поліції, Служби безпеки України та штабу Операції об’єднаних сил. Раніше поліція Донецької області у відповіді на запит Радіо Свобода повідомила, що не давала рекомендацій скасовувати вибори у підконтрольних Україні громадах.

18 серпня ЦВК повторно звернулася до ВЦА і силових органів за роз'ясненнями через суспільний резонанс і те, що в деяких громадах, які потрапили до переліку, вдалося успішно провести вибори президента та парламентські вибори торік.

30 серпня, спираючись на ці відповіді, ЦВК остаточно скасувала вибори у 18-ти громадах.

Місцевій вибори в Україні призначені на 25 жовтня.