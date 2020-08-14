Чому у 18 громадах на Донбасі скасували місцеві вибори?

ЦВК за рекомендацією штабу ООС і обласних військово-цивільних адміністрацій скасувала місцеві вибори у 18-ти громадах уздовж лінії фронту на Донбасі – наприклад, у Щасті Луганської та Авдіївці Донецької областей.

Після обурення місцевих політиків і активістів ЦВК заявила, що не може «перевірити реальний стан справ на цих територіях».

Чому насправді донецька і луганська обласна влада наполягають, що вибори уздовж лінії фронту неможливі? Навіщо Зеленський напередодні розпустив міськради в здавалося б мирних Сєвєродонецьку і Лисичанську – і відповідно, скасував вибори й там? І чи можуть вибори на фронті таки відбутися?

Про це в ефірі Радіо Донбас. Реалії говорили голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, депутат Сєверодонецької міської ради Олена Ніжельська та політолог Дмитро Снєгирьов.

– Чому, з вашої точки зору, скасували вибори? Що ви вбачаєте у цьому рішенні?

Діяльність органів місцевого самоврядування в наших містах дійсно була заблокована



Олена Ніжельська: 27-го і 28-го липня в Лисичанську і Сєвєродонецьку указом президента створено військово-цивільні адміністрації, відповідно були припинені повноваження місцевого самоврядування. Причини для ухвалення такого рішення були, оскільки діяльність органів місцевого самоврядування в наших містах дійсно була заблокована: не збиралися сесії депутатів місцевих рад більше трьох місяців, не ухвалювалися важливі для життєзабезпечення громад рішення.

Але ця подія ніяк не пов’язувалась у частини городян зі скасуванням виборів. Оскільки в самому законі про військово-цивільні адміністрації чітко сказано, що це – тимчасовий орган, їхні повноваження припиняються в той день, коли проходить перша сесія новообраних депутатів міських рад.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у своїх публічних виступах, зустрічах уникав прямої відповіді на питання, чи відбудуться вибори, говорив, що це не його компетенція.

З величезною натяжкою можна сказати, що це – прифронтові міста



Це дійсно так, рішення ухвалює Центральна виборча комісія, але вона спирається на його офіційне трактування ступеня безпеки і можливості проведення виборів. На сьогоднішній день, якщо говорити про безпеку, в Сєвєродонецьку і Лисичанську нічого не змінився, порівняно з 2019 роком. Через перемир’я все-таки кількість обстрілів знизилася. Я не можу сказати, що обстріляв немає зовсім, але на Сєвєродонецьк та Лисичанськ це не впливає ніяким чином. З величезною натяжкою можна сказати, що це – прифронтові міста. Ми теж живемо на вільній частині України, для цього тут працюємо.

П’ять років тому ми змогли в Сєвєродонецьку провести вибори до місцевих рад, коли ситуація з безпекою була більш критичною, ніж вона є на сьогодні. У 2019 році відбулися і вибори до парламенту, і вибори президента – жодних серйозних питань, які могли б вплинути на волевиявлення тоді не було зафіксовано ні міжнародними спостерігачами, ні представниками різних політичних сил. Саме тому зараз абсолютно незрозуміле обґрунтування голови ОДА про питання безпеки.

Якщо у випадку з Донецькою областю до обґрунтування, спрямованого в Центральну виборчу комісію, прикладені ще додатково обґрунтування з боку силових структур, то щодо Луганської області – там тільки лист голови обласної адміністрації.

– Ми намагалися розібратися, на кому лежить відповідальність за ухвалення цього рішення. У Донецькій і Луганській обласних військово-цивільних адміністраціях з нами відмовилися спілкуватися, в Штабі ООС на підставі рекомендацій якого було ухвалено це рішення, нам сказали, що це не їхня компетенція: тобто вони не причетні до скасування виборів. Ольго, ви розумієте, що відбувається? Чому в 18 громадах на Донбасі скасували вибори?

Ольга Айвазовська: Скасовувати вибори – це дійсно не компетенція військово-цивільних адміністрацій або Операції об’єднаних сил. Але саме вони готують висновок, у зв’язку з яким Центральна виборча комісія ухвалює законне рішення.

Тому очевидно, що повторилася ситуація, яка мала місце і в попередні роки, коли мова йшла про добровільне об’єднання територіальних громад, проведення або непроведення виборів на окремо взятих територіях, підконтрольних уряду України. Громадянська мережа «Опора» завжди закликала створити більш чіткий перелік критеріїв для ухвалення відповідного рішення.

Зважаючи на те, що ми говоримо про 18 громад, більшість з яких мала вибори, починаючи з 2015 року, довіра до кінцевого рішення є нульовою: не зрозуміло, у зв’язку з чим вибори там не проводяться, якщо громадяни обирали місцеве самоврядування в 2015 році, обирали президента, парламент в 2019 році.

Потрібно однозначно звертатися до суду

На мою думку, потрібно однозначно звертатися до суду. Зокрема мешканцям територіальних громад, яких позбавляють права на місцеве самоврядування на основі висновку або документу, в зв’язку з яким ЦВК ухвалює уже законне рішення.

Ми завжди наполягали, що потрібно включати Раду національної безпеки і оборони в прийняття подібних рішень, зокрема у визначення критерію безпечності території для проведення політичних процесів.

– ЦВК заявила, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до комісії надійдуть нові висновки Донецької і Луганської військово-цивільної адміністрації, то вона може змінити своє рішення щодо проведення виборів. Коли настане дедлайн для їхньої підготовки?

Ольга Айвазовська: Рішення ЦВК може прийняти в будь-який час, тому що воно вже буде насправді поза строками. Завтра, післязавтра чи через тиждень – це вже поза строками по суті. За 70 днів до дня голосування оголошуються перші вибори: зараз у нас чергові вибори зміксувалися з першими у зв’язку з завершенням етапу децентралізації.

Пам’ятаємо прецеденти, коли, наприклад, виборчі комісії відмовляли у реєстрації кандидатам і вони оскаржували це рішення до останнього терміну. Були навіть випадки, коли за півтора тижні до дня голосування суд ставав на їхню сторону.

Оскаржувати потрібно, час для цього є. Це вже буде відповідальність органів адміністрування виборів, виборчих комісій зробити все, щоб встигнути підготувати виборчий процес. Де-факто є три тижні, щоб не згалопувати наступний процес, не зім’яти його в суцільний хаос.

Для того, щоб вибори відбулися в строки і були дотримані всі терміни щодо самого офіційного виборчого процесу, потрібно рішення мати до формування виборчих округів. Тому що всі наступні етапи прив’язані до того, хто висувається в окрузі і на якій території відбувається агітація. 5 вересня офіційно стартує виборча кампанія. 10 вересня – дедлайн для формування виборчих округів.

– Якщо вибори б відбулися або відбудуться в цих прифронтових територіях, військово-цивільні адміністрації розформовуються або це будуть паралельні органи влади?

Ольга Айвазовська: Знову ж таки, це не виборче питання. Це питання управління територіями, які перебувають у прифронтовій зоні. Однозначно місцеве самоврядування має мати пріоритет, тому що ВЦА формувалися по суті як замінник в управлінських органах там, де їх немає в зв’язку з військовою агресією і бойовими діями.

Так, тут є конфлікт інтересів між організацією, яка надає висновки ЦВК, і організацією, яка не має конкурентів в питанні управління територією за відсутності місцевого самоврядування. Тобто дійсно ВЦА зацікавлені в тому, щоб не було місцевого самоврядування, щоб мати повноту влади. Але це ми говоримо про конфлікт інтересів між інститутами: будь-яка ВЦА і будь-яке місцеве самоврядування, а не про конкретне місцеве самоврядування чи конкретну ВЦА.

Я не можу стверджувати, що конкретна військо-цивільна адміністрація Донецької чи Луганської області зацікавлена в конкретному кейсі щодо конкретної території: це вже звинувачення. Але конфлікт інтересів є однозначно. Інституція, яка подає рішення щодо небезпеки на цій території, на основі якого приймає рішення ЦВК, дійсно має повноту влади за умов відсутності місцевого самоврядування.

Олена Ніжельська: У нас на мітингах лунали фрази: «А чим безпечніше у Вінниці або Луцьку, де відбуваються терористичні акти?». Хіба це не загроза для безпечного проведення виборів?

Я розумію думки і слова людей, які говорять: «А кого ви виберете?» «Вибирати нема з кого, очікуваний реванш проросійських сил». Це все насправді існує, але це не привід відмовлятися глобально від демократичних цінностей і від демократичного шляху, по якому йде Україна і, звичайно, Луганськ та Сєвєродонецьк.

– Будете подавати до суду?

Формальні речі, пов’язані з підготовкою виборів, проходять



Олена Ніжельська: Однозначно. Я знаю, що готуються позови до суду. Територіальні виборчі комісії в Луганській і Донецькій областях створені, створена міська виборча комісія в Сєвєродонецьку, виборча комісія новостворюваного Сєверодонецького району вже провела засідання, люди склали присягу. Тобто формальні речі, пов’язані з підготовкою виборів, проходять. І це дає надію, що вони все-таки відбудуться.

– Дмитре, що відбувається, на вашу думку: певні політичні розклади, хаос чи дійсно місцева влада дбає про безпеку людей на прифронтових територіях?

Дмитро Снєгирьов: Ще у лютому я звернувся до Офісу президента з листом щодо введення військово-цивільних адміністрацій в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Там була викладена низка вимог, пов’язаних з життєдіяльністю цих міст. Йшлося про те, що міські ради фактично блокують нормальну життєдіяльність і влаштовують політичні демарші, які не дають можливості функціонувати цим містам. Відповідь від адміністрації я отримав ще 3-го березня: що питання формування військово-цивільних адміністрацій направлено в Луганську область, на розгляд місцевої влади. З березня по серпень голова Луганської військово-цивільної адміністрації Гайдай ухвалював рішення щодо необхідності запровадження військово-цивільних адміністрацій.

Чи потрібно було їх запроваджувати – навіть немає сумнівів, бо в місті Донецьк шість разів знімали мера і шість разів він поновлювався рішенням суду. Фактично обласне місто було паралізоване завдяки розбіркам двох кримінальних кланів, які намагалися контролювати фінансові потоки, пов’язані з життєдіяльністю цього міста. Те саме відбувалося і в Лисичанську, коли не змогли протягом півроку зібрати міську раду і вирішити нагальні питання життєдіяльності цього міста. Тобто тут не стоїть питання політичних ігор, тут, швидше за все пан Гайдай абсолютно не розуміє ситуацію у Луганській області, не володіє інструментами впливу і фактично пливе за течією.

Щодо механізмі введення і безпекових питань, то можна згадати і повідомлення Операції об’єднаних сил щодо можливих провокацій бойовиків саме поблизу міста Щастя. За інформацією пресслужби ООС, наразі поблизу міста Щастя зафіксована передислокація підрозділів другого армійського корпусу «ЛНР».

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