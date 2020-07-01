(Друкуємо мовою оригіналу)

Теперь вы можете голосовать на местных выборах там, где реально проживаете. С 1 июля можно подать заявку на изменение места голосования. Местные выборы в Украине запланированы на октябрь. Какие нужны документы, как подать заявление и что делать, если вы не физически не можете приехать в нужную госструктуру?

Больше не «безголосые». На местных выборах, которые запланированы на осень 2020 года, переселенцы и трудовые мигранты смогут поставить галочку напротив своего кандидата и повлиять на судьбу города или села, где живут. Для этого нужно просто поменять место голосования. И сразу позитивная новость – внести такие изменения можно уже сегодня, 1 июля. Не можете сегодня? Не проблема. У вас времени – до 9 сентября.

Но помните, что ваше заявление о смене места голосования будет рассматриваться 15 дней, а также по старой доброй традиции именно в последнюю неделю образуются огромные очереди таких же, как вы, желающих. Есть три варианта, как подать это заявление.

Вариант 1. Обратиться лично в местный отдел ведения Государственного реестра избирателей

Для этого вы находите свой отдел Государственного реестра избирателей, после чего подаете заявление и копию документа, который подтверждает, что вы действительно можете быть закреплены за этим адресом. Это может быть справка внутренне-перемещенного лица, договор аренды жилья, документ о праве собственности на это жилье или документ об осуществлении предпринимательской деятельности по этому адресу, свидетельство о браке. Если в этой квартире зарегистрирован ваш муж или жена, или же если вы ухаживаете за человеком по этому адресу, то такой документ тоже засчитают.

Обязательно возьмите с собой паспорт гражданина Украины или же временное удостоверение, если гражданство получили недавно.

В течение 15 дней вы получите ответ от отдела Государственного реестра избирателей, что место вашего голосования было изменено.

Вариант 2. С помощью уполномоченного лица

Если вы относитесь к маломобильным группам, то с заявлением в госреестр может обратиться ваш родственник или друг. Для этого ему нужно пройти всю ту же процедуру, что мы описали ранее. Только к документам добавить доверенность, заверенную по законодательству, а также свой паспорт.

Вариант 3. Электронная заявка

Третий вариант подходит только тем, у кого есть электронная цифровая подпись. Вы заходите на официальный сайт госреестра избирателей –заполняете форму, добавляете электронную цифровую подпись, загружаете подтверждающий документ об отношении к указанному адресу и обязательно указываете адрес электронной почты. Именно на нее отправят ответ о смене адреса голосования.

В каком случае могут вам отказать в смене адреса голосования?

Если вас не зарегистрировали в госреестре избирателей (непонятно, разъясни).

Выявлено несоответствие в заявлении и предоставленных документах.

В случае, если такие изменения уже были внесены в госреестр.

Заявление подано не в срок с 1 июля по 9 сентября.

Изменение избирательного адреса признано необоснованным.

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