Поліція Донецької області не рекомендувала скасовувати вибори у деяких громадах Донеччини

Поліція Донецької області не рекомендувала Донецькій військово-цивільній адміністрації скасовувати вибори в деяких громадах Донеччини, випливає з відповіді Головного управління Національної поліції у Донецькій області на запит Радіо Свобода.

Радіо Свобода цікавилося, чи надсилала поліція області обласній військово-цивільній адміністрації висновок про небезпеку проведення виборів у 10 громадах.

«Підготовка відповіді на лист голови Донецької ВЦА відбувалася на основі інформації постанови ЦВК від 25 червня 2020 року №117 про утворення виборчих дільниць та, відповідно, розпорядженні Кабінету міністрів від 7.11.2014 №1085 (це перелік окупованих територій – ред.). Особовий склад буде залучено до несення служби із забезпечення публічної безпеки і порядку на всій території Донецької області, крім населених пунктів, де відсутня можливість проведення виборів відповідно до розпорядження Кабінету міністрів (через окупацію – ред.)», – йдеться в листі Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

Однак вибори скасовані не тільки на окупованих, а і в низці підконтрольних Україні територіальних громад. Центральна виборча комісія повідомила, що скасувала їх за рекомендацією Військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей. Донецька ВЦА, своєю чергою, послалася на висновки поліції, Служби безпеки України та штабу Операції об’єднаних сил.

ЦВК 8 серпня визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

«При цьому Комісія зазначила, що всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію», – йдеться в заяві.

У Донецькій області вибори не можуть відбутися в 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районі. У Луганській області йдеться про вісім громад Сєвєродонецького і Щастинського районів; серед них є такі, де до цього місцева влада була виборною, але у липні там були створені військово-цивільні адміністрації, і, відповідно, міські ради розпущені.

Місцевій вибори в Україні призначені ЦВК на 25 жовтня.