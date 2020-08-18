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18 серпня 2020, Київ 17:09
Новини | Політика

Раді запропонують карати виборців за недостовірну інформацію – МВС

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року

Верховній Раді запропонують запровадити покарання для виборців, які надають недостовірну інформацію Державному реєстру виборців, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві очікують, що відповідні зміни до Виборчого кодексу будуть запропоновані на розгляд народних депутатів 25 серпня – під час засідання позачергової сесії Верховної Ради.

«Зараз нести відповідальність за недостовірну інформацію, може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію. Ми ж говоримо, що таку саму відповідальність має нести і сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості. Наприклад, вказав, що живе у Затоці, а насправді – в Ірпені, і передав свої персональні дані – щоб там за нього кинули бюлетень», – сказала керівниця Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

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