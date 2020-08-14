В ОП заперечили повідомлення ЗМІ про тиск на ЦВК перед місцевими виборами

Президент України Володимир Зеленський і керівництво Офісу голови держави не втручаються у процес підготовки і проведення місцевих виборів в Україні, йдеться в заяві, поширеній пресслужбою президента.

«Центральна виборча комісія є незалежним колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, і як інституція має все необхідне для самостійної роботи. Ані президент, ані представники Офісу голови держави не проводили зустрічей з очільником Центральної виборчої комісії та іншими членами ЦВК й не висували до них жодних вимог. Інформація, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності», – сказано в заяві.

Таким чином в Офісі президента відреагували на статтю видання ZN.UA, яке 14 серпня з посиланням на джерела в ОП повідомило, що голова Офісу президента Андрій Єрмак вимагає від голови і чотирьох членів ЦВК написати заяви про відставку через те, що вони – «люди Богдана» (Андрія Богдана, якого Володимир Зеленський пів року тому звільнив із посади голови Офісу президента – ред.).

На сторінці у фейсбуці Офісу президента після цього з’явилося повідомлення, що таких зустрічей не було. «Фактчекінг не може бути порожнім словом для ЗМІ, якщо вони претендують на повагу в суспільстві… Ваші джерела вас обманули».

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.