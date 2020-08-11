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11 серпня 2020, Київ 14:35
Новини | Політика

Андрій Богдан розцінює підпал свого авто «як погрозу від влади»

У ніч на 11 серпня в Києві спалили автомобіль колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан розцінює підпал свого автомобіля «Tesla Model S» як погрозу від влади.

«Звичайно, усіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу, як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу президента», – написав Богдан у Facebook.

В Офісі президента наразі не коментували заяву Богдана.

11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.

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