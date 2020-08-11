У Києві невідомі спалили «Теслу» Богдана

Вночі 11 серпня у Києві невідомі спалили автомобіль «Тесла». Про це повідомляє столична поліція.

«Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Тесла» на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва. Вогнем пошкоджено три транспортні засоби –«Тесла» і дві припарковані поруч автівки «Мазда» і «Хонда», які належать місцевим мешканцям», – мовиться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження «за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу».

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан у коментарі «Українській правді» підтвердив, що спалена «Тесла» належала йому.