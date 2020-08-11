«Слуга народу» готується до позачергової сесії Ради 25 серпня – Кравчук

Фракція «Слуга народу» готується до позачергової сесії Верховної Ради 25 серпня, повідомила заступниця голови фракції, народна депутатка Євгенія Кравчук у коментарі Радіо Свобода.

«Дійсно, ми орієнтуємо наших народних депутатів, щоб вони були в Києві 25 серпня і змогли прийти на позачергову сесію», – сказала Кравчук.

Вона додала, що, ймовірно, парламент розглядатиме президентський законопроєкт, який збільшує мінімальну зарплату з 4 723 до 5 тисяч гривень уже з 1 вересня.

«Його, власне, треба ухвалити в серпні, він не може чекати до вересня. Я не виключаю, що будуть додані інші законопроєкти, але точний порядок денний буде відомий за три дні до проведення позачергової сесії», – зазначила Кравчук у розмові з Радіо Свобода.

Початок четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання запланований на 1 вересня. У цей же день має відбутися перше пленарне засідання.