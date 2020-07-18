Віцеспікерка парламенту оцінила перспективи вирішити питання мови

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція «Батьківщина») в інтерв’ю Радіо Свобода оцінила перспективи вирішити в парламенті питання навколо мови, які останнім часом знову викликають гострі суперечки.

«Мені здається, що достатньо буде політичної волі, принаймні, зараз у цьому парламенті в цьому році поставити крапку на цьому і більше до цього не повертатися. Я, принаймні, докладу до цього максимально зусиль», – заявила вона в «Суботньому інтерв’ю».

«Я вважаю, що політики, коли влазять в мовну проблему, в закон про мови, то це відразу виходить на провокацію. І це реально зараз політична провокація… Державні діячі повинні нести відповідальність і розуміння повинні мати, що цей процес вже є незмінний. Українська мова є єдиною державною в цій країні», – наголосила діячка.

Після приходу до влади в Україні президента Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу» 2019 року знову почалися спроби применшити роль української мови в державі і натомість розширити використання російської. Останньою наразі з таких спроб став законопроєкт народного депутата Максима Бужанського (фракція «Слуга народу») про державну мову в освітньому процесі, який передбачав би скасування частини закону про мову, що вимагає перехід учнів 5–11-х класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року, а також правила про те, що принаймні 80% освітнього процесу має відбуватися українською мовою.

Законопроєкт викликав різку критику громадськості. Профільний комітет парламенту рекомендував відхилити його. Тим не менш, документ двічі вносили до порядку денного роботи парламенту.

Обидва ті дні під будівлею Верховної Ради відбувалися акції протесту проти таких планів, і врешті обидва рази законопроєкт не потрапляв на розгляд. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі Радіо Свобода висловила думку, що його вже й не будуть розглядати, бо з 1 вересня згадані норми закону почнуть діяти, і скасовувати їх на осінній сесії вже не буде сенсу.

Тим не менше, існують побоювання, що документ може все-таки потрапити на розгляд у разі призначення позачергової сесії.