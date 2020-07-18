Два дні захисту України. Віталій Портников про законопроєкт Бужанського

(Рубрика «Точка зору»)

Виявляється, є якась різниця!

Протягом двох днів поспіль у Верховній Раді намагалися поставити на розгляд скандальний законопроєкт депутата від фракції «Слуга народу» Максима Бужанського, який повинен був змінити важливі норми закону про функціонування державної мови.

Два дні поспіль під стінами українського парламенту збиралися громадяни, які прагнули захистити рідну мову і свою державу від зазіхань тих, хто все ще сподівається на те, що ніякої України тут не буде.

І кожен день від розгляду законопроєкту відмовлялися. Але я не сумніваюся – не востаннє. Буде ще чимало спроб торпедувати мовний закон усіма можливими засобами – за допомогою Конституційного суду, інших поправок, нових законів. Ті, хто не хоче, щоб українці розмовляли своєю рідною мовою, щоб Україна відрізнялася від Росії не тільки географічно, а й цивілізаційно, не заспокояться ніколи.

Здавалося б, «какая разніца»? Якщо мови є такими схожими, що навіть не розрізнити, якщо будь-який українець розуміє російську мову, якщо Україна, Росія і Білорусь – це, за визначенням Володимира Путіна – «історична Росія», то чому ж має таке принципове значення навчання українською мовою? Яка вам різниця?

Російським шовіністам і місцевим українофобам немає ніякої різниці саме тоді, коли викладання йде російською мовою

Але виявляється, що російським шовіністам і місцевим українофобам немає ніякої різниці саме тоді, коли викладання йде російською мовою, коли в ефірі звучить російська «попса», коли на екранах – російські або дубльовані російською мовою фільми. Тоді різниці немає і всі все розуміють. А коли викладають українською мовою, коли в ефірі українські пісні, а в кінотеатрах фільми українською мовою – тоді різниця є. І тоді ніхто нічого не розуміє. І виявляється, що мови все-таки різні, хто б міг подумати! А чому ж ви не розповідали нам цього, коли все було російською? Соромилися, напевно?

Замість Ківалова і Колесніченка – Бужанський

Але якщо говорити без іронії, так мовні спекуляції за останні десятиліття вже не раз призводили до справжніх трагедій у нашій країні. І це аж ніяк не були спекуляції, пов’язані з необхідністю розвитку української мови. Це була постійна гра на «яку різницю».

Обіцянки Віктора Януковича надати російській мові статус державної привели до загострення виборчої кампанії 2004 року.

Потім – горезвісний «закон Ківалова-Колесніченка», який фактично дозволяв вигнати українську мову з половини території країни.

Потім – заяви Кремля про «захист російськомовного населення», під прикриттям яких українську землю окупували, а людей – вбивали і виганяли, навіть не цікавлячись, до речі, якою мовою вони розмовляють. І ось тепер замість Ківалова і Колесніченка – Бужанський. Яка різниця?

Коли знищуються можливості для дитини отримувати освіту державною мовою, знищуються і можливості для подальшого розвитку майбутніх громадян України

А ось яка. Людям, яким важливо, щоб Україна не розвивалася, принципово утримати частину її населення у мовному гетто. І це не українське мовне гетто, ні. Це – російськомовне гетто. Бо коли знищуються можливості для дитини отримувати освіту державною мовою, знищуються і можливості для подальшого розвитку майбутніх громадян України. Для отримання ними вищої освіти. Для роботи в органах влади.

І, звичайно, невдоволення цих людей тим, що вони перетворилися на громадян «другого сорту» потім із задоволенням використають і у Кремлі, і у виборчих штабах проросійських партій. І ніхто ніколи не пояснить цим людям, що вони опинилися у такій ситуації, тому що про них «дбали» депутат Бужанський та його однодумці. І можна буде ще роками, десятиріччями кричати про «другу державну мову», про «російськомовне населення» і про те, що Україна – це «історична Росія».

Досить вже знущатися над країною

Може досить? Досить вже знущатися над людьми – і тими, хто був позбавлений рідної мови через десятиліття русифікації і шовінізму, і тими, кого зараз намагаються позбавити гідної і перспективної освіти?

Досить вже знущатися над країною, постійно переконувати, що «ніякої різниці немає» і знаходити цю різницю завжди, коли країна стає Україною і позбавляється свого імперського і радянського минулого. Різниця дійсно є – різниця між державним будівництвом і руйнуванням держави та атакою на її цінності. І цю різницю ми зараз чітко спостерігаємо.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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