Закон Бужанського «про мову» не буде виноситися на голосування восени – Кравчук

Законопроєкт Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі не буде розглядатися у парламенті восени. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук 17 липня.

«Оскільки, до осені, він (проєкт закону Бужанського – ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не матиме сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради», – заявила Кравчук в ефірі програми Свобода LIVE.

На думку Кравчук, рішення про внесення до порядку денного законопроєкту Бужанського було помилкою.

«Взагалі шансів пройти у цього закону не було. Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був прийнятий. Це зайвий раз виявився для наших опонентів з одного та з іншого боку подразнити суспільство. Ми, як комітет (з питань гуманітарної та інформаційної політики – ред.) рекомендували його відхилити», – зазначила Євгенія Кравчук.

Законопроєкт Бужанського, серед іншого, передбачає скасування частини закону про мову, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Профільний комітет парламенту рекомендував відхилити законопроєкт. Тим не менш документ внесли до порядку денного роботи парламенту.

Читайте також: Львівська обласна рада ухвалила звернення на захист української мови​

Однак на засіданні 17 липня народні депутати не розглянули законопроєкт Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською. Це був останній день засідання третьої сесії. На наступний тиждень «Слуга народу» скликає ще два засідання, однак поки невідомо, чи буде цей законопроєкт внесений до порядку денного.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає Верховну Раду не підтримувати законопроєкт народного депутата зі «Слуги народ» Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі.