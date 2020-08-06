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06 серпня 2020, Київ 18:31
Новини | Політика

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

В Україні може зрости мінімальна зарплата

&lt;p&gt;Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт &amp;laquo;Про внесення змін до Закону України &amp;laquo;Про Державний бюджет України на 2020 рік&amp;raquo;, яким пропонує парламенту підвищити мінімальну заробітну плату.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Як &lt;a href="http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69648" target="_blank"&gt;свідчать&lt;/a&gt; дані на сайті Ради, документ було зареєстровано 6 серпня.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Текст законопроєкт поки не оприлюднили.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривень.&lt;/p&gt; &lt;div class="tag_image tag_readalso floatEnlarge" contenteditable="false" mode="readalso|enlarge|30360210|small|floatEnlarge|"&gt;&lt;img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /&gt;&lt;span&gt;Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Росію за рівнем мінімальної зарплати &amp;ndash; Ніколайчук&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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