Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

<p>Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт &laquo;Про внесення змін до Закону України &laquo;Про Державний бюджет України на 2020 рік&raquo;, яким пропонує парламенту підвищити мінімальну заробітну плату.</p> <p>Як <a href="http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69648" target="_blank">свідчать</a> дані на сайті Ради, документ було зареєстровано 6 серпня.</p> <p>Текст законопроєкт поки не оприлюднили.</p> <p>З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривень.</p> <div class="tag_image tag_readalso floatEnlarge" contenteditable="false" mode="readalso|enlarge|30360210|small|floatEnlarge|"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Росію за рівнем мінімальної зарплати &ndash; Ніколайчук</span></div> <p>&nbsp;</p>