«Музей виборчого трешу»: в Одесі стартувала музейна кампанія проти підкупу виборців

У восьми містах України відкриються виставки «Музей виборчого трешу» – це спільний проєкт громадського руху «Чесно» і Суспільного телебачення. Перша виставка відкрилася 13 серпня в Одесі на базі Public Media Hub в одеській філії Суспільного телебачення, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Серед експонатів – зразки чорного піару, гречка в пакетиках, передвиборчі листівки різних років. Також тут можна побачити книжку, яку написав Віктор Янукович, манекен Дарта Вейдера і численні пакетики із партійною символікою.

Вхід на захід вільний, виставка працюватиме місяць. Деяким зразкам передвиборчої агітації та політичним артефактам більше ніж 20 років. Місто для старту «передвиборчого» марафону обирали за відомі на всю Україну політичні проєкти.

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«В Одесі процвітає і процвітало не тільки «гречкосійство», тут з’явився на політичній сцені Дарт Вейдер і Маріо. Тому з Одеси починаємо загальнонаціональну кампанію проти підкупи виборців», – говорить Радіо Свобода координаторка «Музею виборчого трешу» і комунікаційниця руху «Чесно» Ірина Вівчар.

Протягом місяця в Одесі також планують проводити громадські заходи, зокрема екскурсії для студентів.

Перша така виставка відбулася в Києві у 2019 році, а цього року географію проєкту вирішили розширити.

17 серпня така ж виставка запрацює в Харкові, з 19 серпня – в Сумах, із 21 серпня – в Житомирі, з 25 серпня – в Черкасах, із 28 серпня – в Кропивницькому, з 31 серпня – в Херсоні, а з вересня – в Чернівцях.

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Всі виставки ексклюзивні – в кожному місті будуть ексклюзивні експонати. В Одесі – це мед від екснардепа Дмитра Голубова, чашка від екснардепа Геннадія Чекіти, «одеська конституція», яку колись написав відомий проросійський інтелектуал Анатолій Васерман, який народився в Одесі.

Рух «Чесно» протягом восьми років моніторить виборчий процес і за цей час в активістів зібралось доволі багато експонатів для музею. Але навіть цього виявилось недостатньо, каже Вівчар, тому експонати збирали у пересічних українців.

«Ми кинули клич в соціальні мережі, через «Суспільне» – закликали людей надсилати нам експонати. Цей процес триває, нам можна ще і ще надсилати експонати», – розповідає координаторка.

Організаторів цікавить усе, що має передвиборчу символіку, але перш за все – матеріальні подарунки. Це можуть бути і парасольки, і продукти, і медичні прилади, і шкільне обладнання.

Чергові місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня 2020 року.