Українська політика перетворилася в шоу – видання (огляд преси)

Хто на місцевих виборах буде боротися за крісло міського голови Києва, інформує газета «День». Передвиборча кампанія стартує 5 вересня, а офіційно реєструвати кандидатів на місцеві вибори будуть з 15 до 24 вересня, проте неофіційно передвиборча кампанія вже давно стартувала, пише автор.

Поінформувавши – хто вже заявив про намір балотуватися на посаду міського голови Києва, газета зазначає, що кожен громадянин, відповідно до Конституції, має право балотуватися на будь-яку посаду і бути обраним. «Але проблема в тому, що українська політика досить давно вже перетворилася в шоу, коли змагаються не програми й ідеї кандидатів та партій, а гарні гасла і картинки», – стверджує видання.

Шоумени, співаки, спортсмени... – це вже частина українського політичного істеблішменту. «Скажете, на Заході – аналогічна ситуація. Так, але там, як наголошується далі в статті, усталена демократія, сформовані інститути, більш зріле громадянське суспільство. Ми ж тільки в процесі, тим більше в умовах російської агресії. Тому Україна в особливій, складній ситуації, яка потребує особливих підходів і підготовлених людей у владі». Заголовок статті – «Вибори як «політика розваг»?».

15 липня Верховна Рада України призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

«Політичні партії отримали монополію на участь у виборах. Іде боротьба за розподіл великих ресурсів на місцях», – стверджує в тижневику «Країна» голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вона вважає, що українська політика не така елітарна, як на Заході, однак більше відповідає логіці демократії.

Сьогодні, за даними фонду «Демократичні ініціативи», партіям як інституціям довіра сягає мінус 55 відсотків. Щоб виправити ситуацію, зараз розробляють нову редакцію закону про політичні партії. Планують ухвалити взимку. На рівні процедур включає соціальні ліфти. Політсили стануть прозорішими для суспільства та власних представників. Наприклад, чітко буде регламентовано питання етичного кодексу. Від цього, як наголошує далі Айвазовська, залежать внутрішньопартійні контакти, а також із бізнесменами, іншими політиками, спонсорами.

«Партії потягли на себе ковдру, але й узяли відповідальність. Монополія повинна мати сенс і користь. Якщо партії не покажуть себе, їх усунуть від політичних процесів наступного ж виборчого циклу», – наголошує активістка.

В цьому ж числі тижневик «Країна» нагадує, що Володимир Зеленський на початку серпня призначив заступником глави Офісу президента Олега Татарова. Відповідатиме за правоохоронний напрям. До 2014-го був начальником Головного слідчого управління МВС. Курував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, «Автомайдану» й активістів, пише автор. Міліціонери не застосовували зброю, майданівці самі стріляли у своїх, заявляв він. Після Революції гідності та люстрації став адвокатом. Співпрацював з Андрієм Портновим, який відповідав за судову сферу в адміністрації Януковича, додає автор.

Це призначення коментує в тижневику політичний оглядач Леонід Швець. Він вважає, що «Зеленський не розуміє, що він – керманич постмайданної України. Будь-яка влада після 2014 року зв’язана фактом загибелі громадян, які за свободу заплатили життям. І будь-який представник сили, яка виправдовувала такі речі – це ворог країни».

Уявити Татарова на вшануванні пам’яті Героїв Небесної сотні неможливо, зазначає Швець. Він зауважує, що «Зеленський призначив фігуру, яка виправдовувала катів Майдану. Узяв на себе високу політичну відповідальність і не усвідомлює цього. Цей крок остаточно відрізає його від підтримки громадянського суспільства».

Призначення Татарова підтверджує: президент не розуміє, що таке Україна, що він від неї хоче, яку країну будує, переконує оглядач.

Зеленський назвав несправедливою критику призначення в ОП співробітника МВС часів Майдану. «Мені здається, що це несправедливо: усіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади за часів Віктора Януковича, вважати кимось зі старої влади», – сказав Зеленський.

«Газета по-українськи» також коментує призначення Зеленським заступником глави Офісу президента Олега Татарова. «Татаров був надійним виконавцем завдань Москви, спрямованих на силове придушення Майдану, – каже політолог Михайло Басараб. – Очевидно, його призначили, щоб остаточно перетворити систему слідчих органів на репресивну машину». Зеленський назвав несправедливою критику призначення в ОП співробітника МВС часів Майдану.

«Ми всі жили за часів Януковича, але деякі люди побігли з ним, – наголосив Володимир Зеленський. – Це несправедливо – всіх, хто очолював різні управління за Януковича, вважати старою владою». Про це йдеться в статті «Режим готується захищати себе».