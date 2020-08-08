Місцеві вибори: об'єднання проукраїнський сил як альтернатива проросійському реваншу

Результат на місцевих виборах багато у чому залежить від того чи зможуть домовитися між собою проукраїнські сили, зазначають експерти. У одному із ключових форпостів на південному кордоні з Росією – Запоріжжі тривають переговори щодо об’єднання партій національно-патріотичного спрямування для спільної участі у місцевих виборах. Спочатку про бажання йти разом на вибори заявили «Сила Людей», «Голос», «Демократична сокира» та «Народний Рух України». Згодом місцева організація «Європейська солідарність» також звернулась до інших національно-патріотичних партій та громадських організацій з пропозицією об’єднання. Наразі, за даними місцевих експертів, з усіх названих партій подолати прохідний бар’єр у Запоріжжі може лише «Європейська солідарність». Які умови об'єднання? Як таке об'єднання може вплинути на результат місцевих виборів? Що це дасть регіону і Україні в цілому?

31 липня чотири політичні сили підписали меморандум про спільні дії під час місцевих виборів у Запоріжжі. Зробили це у символічному місці – на порозі Запорізької міської ради.

Майбутні учасники об’єднання наступним чином аргументували своє рішення:

«Розуміючи загрозу того, що наступний склад Запорізької міської ради може бути без справжніх представників громади міста Запоріжжя та продемократичних сил – політичні партії «Сила Людей», «Голос», «Демократична сокира», «Народний Рух України» заявляють про об’єднання зусиль на місцевих виборах-2020 своїх політичних сил, а також всіх проукраїнських сил, які зацікавлені у розвитку Запоріжжя, як комфортного, екологічно безпечного, сучасного, інвестиційно-привабливого та нетолерантного до корупції міста, щоб одержати перемогу та створити фракцію чи міжфракційне об'єднання, яке в Запорізькій міській раді буде захищати та відстоювати інтереси запорізької громади».

Хто і чому підписав меморандум?

Як розповів Радіо Свобода представник «Голосу» учасник бойових дій В’ячеслав Зайцев, одним із ключових факторів для рішення про укладання меморандуму стала наявність спільних програмних засад для політичних сил, що його підписали.

Слова меморандуму про об'єднання є в наших програмах: починаючи від питання «Чий Крим?» і закінчуючи питаннями соціально-економічними

«Ми вирішили об’єднатися через те, що у нас дуже подібні програми. Партії національно-демократичного спрямування. По-перше, Народний рух України – дуже заслужена партія; партія, яка боролося за нашу незалежність, в складі якої велика кількість дисидентів, людей, які ризикували свободою, здоров’ям і життям за Україну; партія ідеї і ідеали, якої нам дуже близькі. Далі, «Сила людей» і «Демократична сокира». В принципі, ми теж боремося за одні ідеї, за одні ідеали. Тому вирішили об’єднатися для того, щоб разом йти на вибори. Створили меморандум. Ці слова, які прописані, є в наших програмах, починаючи від питання «Чий Крим?» і закінчуючи питаннями соціально-економічними», – розповів В’ячеслав Зайцев.

Голова обласного осередку «Демсокри» Олександр Лебідь, що також брав участь у підписані меморандуму, додає: «Розмови про те, що повинні об’єднатися всі українські сили на ці вибори, і не тільки на вибори взагалі, йшли дуже давно і багато. Місцеві вибори були як тригер, коли вже треба було переходити від балачок до конкретних дій. Тому, коли створилася перша коаліція – ми називаємо коаліцію між «Голосом», «Народним рухом України», «Силою людей» і нами – то ми створили і підписали меморандум, в якому чітко дали зрозуміти, що ми готові об’єднуватися з іншими проукраїнськими силами заради нашої перемоги».

Балотування за списком однієї партії?

Наразі об’єднання, за словами В’ячеслава Зайцев, відкрите для співпраці з іншими політичними силами, зокрема ведуться переговори про підписання меморандуму ще з однією, п’ятою політичною силою.

Втім, якими буде формат об’єднання на місцевих виборах поки питання відкрите, адже, згідно чинного законодавства, політичні блоки не зможуть брати участь у майбутніх місцевих виборах.

Учасники меморандуму бачать вихід з цієї ситуації у балотуванні представників об’єднання по спискам однієї партії та обіцяють пропорційний розподіл місць.

«Можна піти за списками партій як це робило БПП разом з «Народним Фронтом» в 2015 році. «Народний фронт» тоді не висувався. Ми пропонуємо парламентську партію «Голос». Але цілком ймовірно, що до нас ще будуть приєднуватися партії. Ми хочемо, щоб всі голоси не розпорошувались, а йшли в один кулак», – пояснює В’ячеслав Зайцев.

Також В’ячеслав Зайцев не виключає, що об’єднання може висунути спільного кандидата на посаду міського голови Запоріжжя.

Остаточне рішення щодо списку кандидатів учасники меморандуму мають ухвалити після завершення всіх переговорів з потенційними партнерами на виборах.

Так само вирішуватиметься і питання під брендом, якої політсили вони йтимуть.

«Якщо тверезо оцінювати шанси, є міста в Україні, де та ж «Демосокира» може набрати 5%, є міста, де не може набрати їх, але так як ми об’єднуємося, то я вважаю, що ми можемо давати своїх кандидатів у інші політичні сили там, де вони мають шанс пройти на виборах», – каже про можливість включення представників своєї партії до виборчого списку іншої Олександр Лебідь.

Втім, «Сила Людей», «Голос», «Демократична сокира», «Народний Рух України» – не єдині, хто у Запоріжжі закликає інші партії для об’єднання на місцевих виборах. З такою ініціативою також виступили міська та обласна організації «ЄС».

Ініціатива «Європейської солідарності

У «ЄС» пояснюють свій заклик об'єднатися до інших політичних сил загальнополітичною ситуацію в країні і побоюванням посилення проросійських сил на місцях після виборів восени цього року.

«Сьогодні перед нами особливо гостро стоїть загроза реваншу. Знищити все українське і побудувати на уламках нашої державності «руській мір» відтепер хочуть не тільки в Кремлі, але й в Верховній Раді. Після місцевих виборів цей перелік може розширитися обласними, міськими і районними радами, в яких внутрішній ворог матиме можливість вже офіційно проштовхувати свої антиукраїнські ідеї. Особливо ця загроза актуальна до Півдня та Сходу країни», – ділиться голова обласної організації «ЄС» Ігор Артюшенко.

Внутрішній ворог хоче через місцеві вибори офіційно проштовхувати антиукраїнські ідеї

Голова ж міської організації «ЄС» Олександр Константинов пояснює, чому в його партії таку увагу приділяють ситуації довкола виборів місцевих органів влади

«Для тих, хто вважає, що місцеві ради – це не про політику, а про каналізацію, хочу нагадати про рішення Донецької міської ради в березні 2014 року: «Підтримати ініціативу жителів Донецької області, виражену на мітингах... підтримати ініціативу про проведення референдуму на території Донецької області про подальшу долю Донбасу й звернутися до депутатів донецької обласної ради про негайне призначення цього референдуму», – нагадує він.

Ігор Артюшенко також наводить дані закритої соціології, пояснюючи рішення своєї партії звернутися до інших національно-патріотичних політсил з пропозицією про об’єднання:

«Виходячи з наявної публічної соціології до обласної та міських рад точно потрапляють (долають 5% бар'єр) тільки три загальноукраїнські політичні сили: ОПЗЖ Медведчука, «Слуга Народу» та «Європейська Солідарність». Під питанням, але з деякими шансами, є проходження «Батьківщини». Електоральна підтримка всіх інших політичних сил на Запоріжчині знаходиться в межах статистичної похибки, – розповів Радіо Свобода Ігор Артюшенко. – З хорошого – жодної монобільшості у нас в радах не буде. З поганого – найбільш ймовірним є об'єднання Слуг та ОПЗЖ, що в умовах децентралізації та розширення повноважень на місцях ставить під загрозу унітарність держави та актуалізує «російський порядок денний» з реанімацією так званого проєкту «Новоросія».

В «ЄС» теж кажуть, що формуватимуть список кандидатів на місцеві вибори за результатами переговорів з іншими політичними силами.

Серед факторів, на які звертатимуть увагу, називають:

упізнаваність та активності ймовірного кандидата;

розвиненість структури дружньої політичної сили.

Закон дозволяє голосувати за конкретну людину і нехай переможуть найкращі



«Наприклад, якщо у партії нема активу та осередків в області, то логічно, що про облраду нема чого і говорити. Разом з тим, якщо у цієї партії є впізнаваний лідер з гарною репутацією та організаційний актив в окремому місті або окремому районі, то ми пропонуємо участь в регіональному списку у відповідну раду. А принципової різниці чи йде кандидат 2, чи 5, чи 8 – з новим законом нема. Бо закон дозволяє голосувати за конкретну людину. А тому нехай переможуть найкращі», – пояснює Ігор Артюшенко.

Чого чекати на місцевих виборах у Запоріжжі?

На думку запорізького політтехнолога Павла Скурського, шанси пройти до Запорізької міської ради наразі мають 6 партій:

Партія Буряка «Єднання» (політичний проект під мера Запоріжжя – ред.);

(політичний проект під мера Запоріжжя – ред.); «Слуга Народу»;

ОПЗЖ,

ЄС,

Партія Шарія

«Батьківщина».

«Поле тих, хто не визначився до 20%. Поля, в принципі, традиційні для міста – біло-блакитні і демократичні. Також сильно зросло поле місцевої повістки дня. Саме на це націлені місцеві проекти, так звані партії мерів. Конкуренція на полях буде жорстка через велику кількість претендентів», – розповідає експерт.

Інший запорізький політтехнолог Ігор Громов більш обережний в прогнозах щодо кількості партій, які можуть подолати прохідний бар’єр. За його даними, таких наразі – лише чотири: «Слуга народу», ОПЗЖ, ЄС та «Єднання».

«Рахуємо від всіх опитаних і робимо поправку на мобілізацію, якісну виборчу кампанію. Лівих – десь 60%, а правих – 30-40%. Мобільна грань між ними, стерта», – каже політконсультант.

Отож, чи є шанси на успіх вже створеного об’єднання партій «Сила Людей», «Голос», «Демократична сокира», «Народний Рух України» на виборах у Запоріжжі?

Політтехнолог Павло Скурський пригадує, що у Запоріжжі вже був прецедент успішного проходження на місцевих виборах до міської ради аналогічного проекту. Так, 2006 року таке об’єднання було результативним для «Пори» та Партії реформи і порядок.

Інший же, опитаний Радіо Свобода експерт, політтехнолог Ігор Громов відзначає, що рішення про об’єднання політичних сил для спільної участі у місцевих виборах 2006 року ухвалювалось керівництвом партій на всеукраїнському рівні.

Павло Скурський вважає, що наразі об’єднання 4 партій має шанси на успіх, але за певних умов.

Успіх залежить від лідерів, якості і яскравості кампанії, орієнтованої на свого виборця

«Нова демократична коаліція в складі «Голосу», Демсокири, «Сили людей» і Руху» буде конкурувати з ЄС, частково з «Батьківщиною» і орієнтуватися на частину тих, хто визначився. Успіх залежить від лідерів, якості і яскравості кампанії, орієнтованої на свого виборця», – прояснює експерт.

Його ж колега Ігор Громов зазначає, що в політиці не працюють математичні правила і на звичайне сумування рейтингів учасникам об’єднання не варто розраховувати.

«Це ж не математика, це вибори. Чому мають об’єднуватися рейтинги? Наприклад, виборець може негативно ставитися до іншої партії, яка увійшла до списку. Виборці можуть також не розуміти такого об’єднання, не бачити в ньому сенсу», – каже експерт.

Політтехнолог пояснює, в якому випадку політичне об’єднання може гарантувати його учасників обрання до місцевих органів влади:

«Якщо є комплементарні політичні сили і одна гарантована проходить, а інші на грані проходження, то чому б і не спробувати? Але має бути розуміння, що буде поглинання домінуючою силою інших. Пройшли – що далі? Імперативний мандат, і фактично людина становиться членом фракції домінуючої партії, навіть якщо він з іншої і його рідна партія буде при якихось рішень».

В той же час політтехнолог зазначає, що наразі ситуація із закликами про об’єднання, що лунають від різних, але ідеологічно схожих політичних партій, нагадує розклад політичних сил на виборах мера Запоріжжя.

Тоді двома головними претендентами на посаду міського голови були нардеп від БПП Микола Фролов та самовисуванець, головний інженер «Запоріжсталі» Володимир Буряк, які вийшли до другого туру.

Напередодні фінального голосування між Фроловим та кандидатом від «Укропу» Ярославом Гришиним, що посів третє місце у першому турі виборів, було підписано меморандум про підтримку і співпрацю.

Втім, це не допомогло представнику БПП виграти мерську гонку у Запоріжжі.

«15-й рік – кандидат в мери від «Укропу», кандидат в мери від «Батьківщини», кандидат в мери від БПП. Всі ці кандидати грали практично на одному полі, національно-демократичному. Результат – мером стає Буряк. Від самого початку треба було висувати спільного кандидата, щоб виборець звикся з цим. А так кожен кулик хвалить своє болото, критикує конкурентів, які вони погані, а потім що? А давайте ми цього поганого підтримаємо. Це не дуже зрозуміло виборцю», – наводить приклад пятирічної давнини політтехнолог Ігор Громов.

Чи вдасться цього разу національно-патріотичним силам Запоріжжя досягти спільного знаменника ще до офіційного старту виборчої кампанії – наразі не відомо.

Представник «Голосу» у Запоріжжі В’ячеслав Зайцев розповідає, що з колегами по меморандуму поки не знайшли такий знаменник з «ЄС».

«Ми пропонуємо бути рівноправними партнерами, а не старшим чи молодшим партнером. Поки те, що вони нам запропонували, особисто для мне є неприйнятним», – ділиться політик.

Олександр ж Лебідь констатує, що переговори між політичними силами, в тому числі і з «ЄС», ще тривають.

«Ми з ними ще розмовляємо, бо по-суті, кажучи, передвиборча гонка ще не почалась. Це вже суто тактичні ходи – хто і де, де будуть наші кандидати, а де їхні, – каже голова обласного осередку «Демсокири». – А саме об’єднання, як та переспіла груша, ось-ось і впаде».