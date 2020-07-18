Заступниця голови Верховної Ради пояснила позицію парламенту щодо виборів Донецької й Луганської облрад

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція «Батьківщина») в інтерв’ю Радіо Свобода пояснила позицію парламенту щодо виборів Донецької й Луганської обласних рад, які не передбачені ухваленою постановою про проведення в Україні місцевих виборів цієї осені.

«Тут питання політичної відповідальності, чи можливо там проводити вибори, коли в нас є реально окупована частина території», – заявила вона в «Суботньому інтерв’ю».

«Ми вважаємо, що поки існує поділ цієї території – Донецька і Луганська області, поки зараз працюють цивільні і військові адміністрації, вибори зараз навіть на контрольованій частині проводити є неможливим. Поки не буде наведений лад в безпековому питанні, поки не відійдуть російські війська і не буде наша межа кордону так, як вона повинна бути, доти вибори там проводити просто немає раціональності», – наголосила вона.

За її словами, там буде «перехідний період», який урегулює, в тому числі, і Центральна виборча комісія.

Верховна Рада України 15 липня ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня цього року. При цьому такі вибори в цей день не будуть проводитися на окупованих територіях – у частині Донбасу і в Криму. Крім того, також не були призначені вибори Донецької й Луганської обласних рад, хоча під окупацією перебувають тільки частини цих областей, – як мовиться в постанові (її остаточний текст на цей час не опублікований, цитуємо за текстом проєкту, який був поданий на затвердження в парламенті), «у зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей».

Документ також визначає: «Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не були призначені, …будуть призначені в установленому окремим законом порядку та в строки, за умов: припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі».

Раніше у владній нині партії «Слуга народу» лунали заяви про необхідність провести повноцінні місцеві вибори вже цієї осені одночасно з підконтрольною Києву територією також і в окупованих частинах Донеччини і Луганщини. Проведення таких виборів домагається Росія, сподіваючись тим легітимізувати організовані нею утворення на окупованих територіях Донбасу.