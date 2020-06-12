Новий голова Запорізької ОДА: що відомо про Віталія Боговіна?

Запоріжжя – Після 9 місяців перебування на посаді голову Запорізької облдержадміністрації Віталія Туринка змінив Віталій Боговін. Як і його попередник, новопризначений очільник регіону є вихідцем з бізнесу і не має досвіду управлінської діяльності. Радіо Свобода розпитала експертів, чи варто чекати радикальних змін у політичному ландшафті регіону.

Новопризначений очільник Запорізької ОДА Віталій Боговін родом з смт. Більмак Запорізької області. Має ветеринарну освіту. Закінчив Ногайський сільгосптехнікум та Дніпропетровський державний аграрний університет. Є представником агробізнесу в регіоні: власник та співзасновник низки агропідприємств, об’єднаних у «BKW Group».

«10 років працював в агросфері, починаючи від бригадира і закінчив 6 років останніх директором агропідприємства. З 2008 року займаюсь приватним бізнесом. Компанія налічує близько 1700 робочих місць. Бізнес в агросфері: дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, добрив, експорт зерна, виробництво засобів захисту рослин і обробка землі», – розповів Віталій Боговін на засіданні уряду 20 квітня під час погодження його кандидатури на посаду голови ОДА.

Державних посад Боговін раніше не обіймав. Практично відсутній у нього і досвід публічної політичної діяльності. 2019 році балотувався на позачергових виборах до Верховної ради від партії «Слуга народу» по 78 мажоритарному округу, однак програв раніше обраному по округу народному депутату Олександру Пономарьову.

Відновлення роботи заводів великих – це буде запорука успіху для області. Це – насамперед розвиток туризму. Величезний потенціал

Під час представлення на засіданні Кабінету міністрів Віталій Боговін наступним чином описав пріоритетні напрямки своєї діяльності на посаді голови Запорізької ОДА: «Запорізька область – насамперед промислова область. І на жаль, на сьогоднішній день промисловість трошки в занепаді. Я вважаю, що відновлення роботи заводів великих – це буде запорука успіху для області. Це – насамперед розвиток туризму. Величезний потенціал. І впровадження стратегії «Великого будівництва» – дороги, мости нарешті добудувати».

«Є бачення деяких проектів, які я хочу з командою привести в Запорізьку область – і зробити стартап на цій області, щоб через рік-два вся Україна побачила, як можна працювати», – додав Віталій Боговін.

Чи чекати політичних змін у регіоні?

Віталій Боговін змінив на посаді голови Запорізької ОДА Віталія Туринка. Останній обіймав посаду близько 9 місяців і також на момент призначення не мав досвіду державної служби, будучи вихідцем з бізнесу. Звільнений з посади Віталій Туринок за згодою сторін. Втім, під час засідання уряду 20 квітня віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров зазначив, що серед факторів, які вплинули на рішення, показники роботи Запорізької ОДА:

Представлення Віталія Боговіна на засіданні уряду 20 квітня 2020 року

«У нас зараз є конкретні індикатори ефективності і міністр їх відслідковує. Запорізька область знаходиться з точки зору ефективності голови обласної адміністрації на третьому місці з кінця. Тому це один із критеріїв», – пояснив посадовець.

На початок року Віталій Туринок як політичний діяч також мав досить низьку особисту впізнаваність у регіоні. За даними опитування, проведеного кампанією IRG наприкінці січня 2020 року, 36,4% опитаних жителів Запоріжжя не знають, хто такий Віталій Туринок, а підтримують його діяльність лише 3,3% містян.

Запорізький політтехнолог Ігор Громов зазначає, що сама по собі особиста популярність або пізнаваність у регіоні очільника облдержадміністрації не впливає на політичні розклади в області.

«Навіть якийсь особистий рейтинг на політичні симпатії не впливає. Був у нас такий представник «Нашої України» Євген Червоненко, який на той момент не був втягнутий в якісь скандали і був досить харизматичною фігурою. Те, що люди спочатку симпатизували Червоненку, жодним чином не конвертувалося у симпатії до «Нашої України» як до політичного бренда», – наводить політтехнолог приклад з історії політичного життя Запорізької області.

Інший запорізький експерт, політтехнолог Павло Скурський пов’язує перестановку у керівництві області з майбутніми місцевими виборами. Втім, він ставить під сумнів те, що вона суттєво вплине на політичні симпатії виборців у області через замалий відрізок часу до початку виборчих перегонів.

«В першу чергу ставили на меті зміну електоральних симпатій в регіоні, бо вони не дуже щодо «Слуги народу». Але думаю, що це мало вплине на ситуацію. При всьому тому, що Віталій Боговін – ефективна особистість у бізнесі, він, які і Туринок, не має досвіду у чиновницькій роботі. Це дуже важливо. По-друге, дуже малий термін для розгортання якихось успіхів. У технологів є такий термін «медовий місяць». Це, коли новий губернатор, новий мер чи якийсь чиновник, а у нашому випадку, губернатор, має продемонструвати щось надзвичайно важливе, і тоді народ починає палати любов’ю. Це призводить до того, що людина тягне на собі партійний рейтинг. Я більш скептик у цьому питанні, хоч і призначення Боговина з позиції Києва розглядається з великими надіями», – каже Павло Скурський.

Політтехнолог Ігор Громов теж ставить під сумнів можливість керівництва ОДА докорінно міняти картину електоральних настроїв у регіоні. Втім, причини цього вбачає саме у технологічному боці такої діяльності, зокрема, необхідність ведення державними органами роботи із залученням політконсультантів.

Повертаємося до того, що нема компетентних фахівців, нема системного підходу

«Ніколи обласна влада у Запорізькій області не могла впливати на електоральні вподобання запорожців. Це доволі тонка і складна робота. В обласній державній адміністрації при жодному з політичних фаворитів не могли вплинути. Були певні політичні симпатії і щоб не робила обласна влада, вона ці симпатії не рухала на жоден відсоток у будь-який бік. Повертаємося до того, що нема компетентних фахівців, нема системного підходу саме до впливу на політичні процеси у регіоні. Робили вигляд, що цим займаються, писали красиві звіти. Але насправді, з точки зору політтехнолога, що спостерігає, як намагаються впливати на процеси з облдержадміністрації, то моя відповідь: «Ніяк», – каже Ігор Громов.

Ключовий вплив на сприйняття пропрезидентського політичного проєкту на місцях, додає Павло Скурський, має діяльність центральних органів влади.

«Як би хто не думав у зв’язку з появою «партії мерів», що нові губернатори будуть на місцях вибудовувати іміджеву противагу, все таки все залежить від центральної влади. Вона формує тренд, – вважає політтехнолог Павло Скурський – Тобто умовний «Слуга народу» на місцевих виборах – це буде центральна влада».