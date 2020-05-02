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02 травня 2020, Київ 21:37
Новини | Суспільство

Запоріжжя: поліція оголосила підозру двом юнакам, які зірвали державний прапор з флагштоку

2 травня хлопцям оголосили підозру за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами)

Поліція оголосила підозру двом юнакам 2001 року народження, які зірвали державний прапор з флагштоку в Запоріжжі, повідомила поліція.

Відповідне відео з’явилося 1 травня в соціальній мережі Instagram.

«Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Запорізькій області та за допомогою громадськості встановили учасників події. Ними виявились мешканці Запоріжжя – двоє юнаків 2001 років народження та дівчина 2007 року народження. Обох зловмисників доставили до Олександрівського відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій», – розповіли в поліції.

2 травня хлопцям оголосили підозру за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами). Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень, арешт на термін до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

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