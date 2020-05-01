У Запоріжжі відкрили провадження через наругу над державним прапором

Поліція Запорізької області повідомила, що відкрила 1 травня кримінальне провадження за фактом наруги над державним прапором України, що стався в Запоріжжі.

Як мовиться в повідомленні, поліція провела перевірку за фактом публікації в соціальній мережі щодо пошкодження державного прапора двома чоловіками, і всі особи, причетні до події, встановлені.

«Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Запорізькій області та за допомогою громадськості встановили учасників події. Ними виявились мешканці Запоріжжя – двоє юнаків 2001 року народження і дівчина 2007 року народження», – повідомили в поліції.

Обох хлопців доставили до Олександрівського відділення поліції в Запоріжжі для проведення всіх необхідних слідчих дій, а неповнолітню разом із матір’ю також запросили до відділення поліції: «З підлітком ювенальна превенція проводить профілактичні бесіди».

Як з’ясували правоохоронці, 30 квітня на території Олександрівського району Запоріжжя двоє юнаків зірвали державний прапор зі щогли, а дівчина знімала правопорушення на мобільний телефон.

Кримінальне провадження слідчий Олександрівського відділення поліції відкрив за ознаками ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування, повідомили в поліції.

Раніше 1 травня в соцмережах був оприлюднений відеозапис, на якому двоє хлопців намагаються зняти український прапор зі щогли, а дівчина, яка знімає це, регочучи, під’юджує їх здерти прапор, що вони врешті й роблять під її регіт. Відеозапис виявили на сторінці дівчини в інстаґрамі, за якою врешті і з’ясували її особу.

При цьому поліція ніяк не коментувала інший відеозапис, також оприлюднений у соцмережах пізніше 1 травня: на ньому невідомі молодики змушують цю неповнолітню вибачитися на камеру, облити собі обличчя зеленкою (наполягаючи, щоб вона обов’язково облила собі й волосся), і стати на коліна, щоб цілувати український прапор, але останньої миті кажуть, що «не треба цій тварині цілувати прапор».

Також у соцмережах оприлюднене зображення листа до Запорізької обласної поліції від обласної організації партії «Національний корпус» із заявою про вчинення кримінального правопорушення з приводу відеозапису зі здиранням прапора.