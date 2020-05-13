Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 травня 2020, Київ 01:05
Новини | Події

У Запоріжжі добудували новий термінал аеропорту

Мер Запоріжжя Володимир Буряк

У Запоріжжі добудували новий термінал місцевого аеропорту. Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Він зазначив, що тепер залишилося лише отримати всі відповідні документи.

«Карантин закінчиться, з часом ситуація налагодиться й люди будуть літати на відпочинок, по справах, у відрядження, до рідних і друзів… Знаю, що багато хто чекав закінчення робіт з будівництва терміналу. Тепер чекаємо на стабілізацію ситуації у світі», – заявив міський голова.

За його словами, новий термінал – будівля площею понад 12 тисяч метрів квадратних. Його пропускна здатність складає 400 пасажирів на годину, і є внутрішні резерви для збільшення цього показника.

Буряк сказав, що після відкриття терміналу з центру міста до аеропорту запустять маршрут з великими автобусами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG