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11 серпня 2020, Київ 17:38
Новини | Політика

Сергій Притула йде в мери Києва від «Голосу»

У липні Притула був на другому місці в рейтингу електоральних симпатій киян

Телеведучий Сергій Притула йде в мери Києва від «Голосу». Відповідне рішення 11 серпня ухвалили на з’їзді партії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Київ – це мій дім. Як будь-яка нормальна людина, я хочу бачити інший Київ», – сказав Притула.

Згідно з липневим опитуванням групи «Рейтинг» за 39-річного Притулу на виборах мера Києва готові проголосувати 11,6% жителів столиці. Він поступається за своїм рейтингом лише чинному меру Віталію Кличку (41,7%).

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Сергій Притула: Якщо піду в мери, візьму в команду не «Вар’яти-шоу»
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Сергій Притула: Якщо піду в мери, візьму в команду не «Вар’яти-шоу»

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