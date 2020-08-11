Телеведучий Сергій Притула йде в мери Києва від «Голосу». Відповідне рішення 11 серпня ухвалили на з’їзді партії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Київ – це мій дім. Як будь-яка нормальна людина, я хочу бачити інший Київ», – сказав Притула.

Згідно з липневим опитуванням групи «Рейтинг» за 39-річного Притулу на виборах мера Києва готові проголосувати 11,6% жителів столиці. Він поступається за своїм рейтингом лише чинному меру Віталію Кличку (41,7%).

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.