Сергій Притула: Якщо піду в мери, візьму в команду не «Вар’яти-шоу»

Він не підтверджує свій похід у мери Києва, але якщо піде, візьме в свою команду не «Вар’яти-шоу», а фахівців. Досвід Володимира Зеленського, який на його думку перезавантажив владу «Кварталом 95», він обіцяє не повторювати. Водночас відзначає, що Зеленський не дарма на Банковій погладшав – значить на посаді президента не байдикує, маючи обмаль часу для тренажерів. Однією з головних проблем України він бачить тотальний вплив олігархів, які навіть епідемію коронавірусу використовують собі на користь. І цьому не дуже пручається Зеленський, хоча й обіцяв боротися з кланами. Водночас він вважає Міхеїла Саакашвілі, який знову отримав посаду в Україні, «одіозним», а партію «Голос» без Святослава Вакарчука на чолі перспективною. Шоумен Сергій Притула дав політичне інтерв’ю Радіо Свобода.