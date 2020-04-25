Шоу-бізнес на карантині: чи можливі нелегальні концерти і чому не повертають гроші за квитки?

Що буде із шоу-бізнесом після карантину? Чи зможе він бути таким динамічним, як раніше? У тих, хто до нього причетний поки є лише сподівання на це, але поступово приходять думки, що робити, якщо «ні».

Якщо у популярних і розкручених зірок ресурсів побільше – вони навіть не хочуть багато говорити із пресою на ці теми. «Попри карантин, роботи багато», – відповіли у піар-службі Олексія Потапенка.

Радіо Свобода поспілкувалося із переможницею нацвідбору «Євробачення», солісткою гурту Go-A Катериною Павленко і директором та співвласником компанії Concert.ua Дмитром Чінем.

Доходи та збитки

Уряд подовжив карантин до 11 травня. Деякі артисти все ж таки сподівалися, що після 25 квітня зможуть провести невеличкі концерти на кількасот людей. Тепер їх знову перенесли, розповідає Радіо Свобода директор та співвласник компанії Concert.ua Дмитро Чінь.

Ринок шоу-бізнесу вже постраждав на 500 мільйонів гривень, за грубими підрахунками, додає він. Якщо масові заходи будуть заборонені до середини осені, то ця сума подвоїться.

Катерина Павленко, солістка гурту Go-A, розповідає Радіо Свобода, що гроші у них, як у музикантів, дійсно завершуються. Навіть є думки звернутися до аудиторії за «донатами» (пожертвами). Кожен з учасників гурту має роботу, але у всіх ця робота пов’язана із творчістю та музикою.

«Дуже сподіваємося, що це все закінчиться, бо, чесно кажучи, не знаємо, що робити далі. У нас у всіх така робота, що ми не можемо заробити грошей в умовах карантину. Якби ми знали, коли він закінчиться, то шукали б щось альтернативне, але поки що в такій-от ситуації», – розповідає Катерина.

Що робити із квитками?

Через те, що карантин є форс-мажорною обставиною, на ринку ухвалили консолідовану позицію: у разі перенесення заходу, кошти не повертаються, а квитки залишаються дійсними, пояснює співвласник компанії Concert.ua.

«Чому так зробили? Бо дуже велика частина організаторів не витримає такого удару. Вони вже понесли витрати через організацію майбутніх подій: реклама, передплати артистам, і ці кошти не є поворотними. І багато великих гравців у світі зробили те саме», – розповідає Дмитро Чінь.

Що стосується іноземних артистів, які планували концерти в Україні, то вони їх переносять рівно на рік, додає Дмитро.

Якщо масові заходи заборонять до кінця року?

Музична сфера перейде в онлайн-режим і треба буде думати над візуалізацією своєї творчості, вважає солістка гурту Go-A.

«Живі концерти, звичайно, нічим не заміниш, це інша енергетика, коли ти в натовпі, відчуваєш цю дику енергію, яка з кожної людини йде. Вона йде тобі на сцену – повертається назад в зал. Це ні з чим не порівняєш. Але якщо така ситуація, то треба шукати якийсь вихід і, мені здається, це класна можливість для всіх почати розвиватися в плані візуалу і в плані того, щоб творчість перейшла в онлайн, але тим не менше викликала б такі ж самі емоції», – зазначає Катерина Павленко.

Якщо хтось винайде такий спосіб, тоді зможе заробити кошти, все інше – поки що забавка, вважає Чінь:

«Там немає бізнес-моделі, на них неможливо заробити стільки ж, як на офлайн концертах. Якщо хтось придумає, яким чином споживати цей контент так, аби отримувати наближені або абсолютно інші емоції, тоді це може вистрелити. Зараз це такий собі тимчасовий захід».

Якщо ж суспільство продовжить жити в умовах масочного режиму і часткових обмежень, то шоу-бізнес просто зміниться і підлаштується. Зміниться поведінка глядачів і законодавче обмеження організаторів, вважає директор компанії Concert.ua.

«Можливо, зміниться відстань між кріслами, чи розсадка у залах через одного. Це змінить ємкість залів, а, відповідно, багато концертів не зможуть бути проведені на тих умовах, які були раніше. Це призведе до зміни в ціноутворенні: подорожчають квитки з одного боку, а артисти, можливо, стануть дешевшими», – пояснює він.

Якщо карантин скасують?

Чи підуть люди одразу на концерти і на масові заходи? Ніхто не береться прогнозувати. На ринку шоу-бізнесу чекають моменту, коли медіа перестануть розповідати про дуже небезпечний вірус .

Дмитро Чінь вважає, що люди мають навчитися жити із цим вірусом.

Якщо карантин продовжиться, то допускає таке, що можуть з’явитися і нелегальні концерти.

«Це залежить від того, на якому рівні буде страх перед вірусом. Якщо є нелегальний концерт на 10-20 людей – це одне, а коли це нелегальний «рейв» на 5 тисяч людей – це інше. Таке ми вже проходили: в 90-х у Великобританії зароджувався рух нелегальних «рейвів» на складах і фабриках. Єдиною санкцією за це було адміністративне правопорушення і, можливо, якась відповідальність організаторів», – зазначає Чінь.

На сьогодні за таке буде, як мінімум, дві санкції: від державних органів та соціальна відповідальність. З іншого боку, людей, готових ризикувати власним здоровим і здоров’ям близького оточення буде не так багато, щоб цей рух набув масового характеру, хіба що на маленьку аудиторію, вважає директор компанії Concert.ua.

Катерина Павленко зізналася, що першою справою, яку б вони з гуртом Go-A розпочали би по завершенню карантину, – це дали концерти, а особисто для себе – відправилась би в гори.