ЦВК звертається до правоохоронців та місцевої влади щодо проведення виборів у прифронтових районах

Центральна виборча комісія просить Раду націнальної безпеки і оборони, Службу безпеки України, Національну поліцію, командувача Об’єднаних сил надати актуальну інформацію про загрози проведенню місцевих виборів прифронтових територіях Донецької та Луганської області. Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 18 серпня.

В установі це звернення пояснюють резонансом, який викликало рішення щодо переліку підконтрольних уряду громад на Донбасі, де неможливо провести вибори.

«Визначені Комісією відповідні переліки територіальних громад Донецької та Луганської областей викликали значний суспільний резонанс. З моменту ухвалення вказаного рішення до Комісії надходять численні звернення народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, виборців тощо стосовно перегляду її рішення і зменшення кількості територіальних громад, на території яких неможливо провести вказані вибори», – заявляє ЦВК.

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Необхідність змін, за повідомленням, пояснюють, зокрема, тим, що в деяких громадах, які потрапили до переліку, вдалося успішно провести вибори президента та парламентські вибори торік.

Крім того, комісія повідомляє про звернення до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій з проханням надати висновки про можливість підготувати та провести місцеві вибори на виборчих дільницях, затверджених 25 червня.

Як зазначають у ЦВК, цей орган не має повноважень самостійно визначати рівень безпечності та терористичної загрози під час проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

«Разом з тим, зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в уточненні у компетентних органів інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями», – пояснюють у комісії.

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Центральна виборча комісія 8 серпня визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, у яких вважає за неможливе провести місцеві вибори.

8 серпня ЦВК призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів до сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних та міських голів

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Документ передбачає, що вибори в анексованому Криму і на окупованих територіях Донбасу «не призначаються і не проводяться».