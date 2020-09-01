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На новый учебный год в Донецкой области, как и во всей Украине, повлияли две вещи: карантин и язык обучения. Например, в Краматорске праздники проводили с учетом карантинных ограничений. А в местном лицее имени Василия Стуса, где побывал наш кореспондент, еще в прошлом году в шести классах детей обучали на русском. В этом году все перешли на украинский. Как языковой переход отразился на детях и взрослых, узнавал Сергей Горбатенко.

Коронавирус внес свои поправки в планы педагогов Краматорска. Ирина Григорьева, заместитель директора экономико-гуманитарного лицея № 8 имени Василия Стуса, сообщила Радио Донбасс.Реалии, что праздничную линейку пришлось отменить.

В то же время сделали отдельные праздники для учеников первых и одиннадцатых классов, и для пятиклассников.

Для детей расчертили схемку, чтобы выдержать дистанцию

«Родителей пускали, потому что родители очень болезненно переживают разлуку со своими детьми, особенно с первыми. Поэтому просто отгородили для них место красной лентой. И они стояли за этой лентой. Для детей расчертили схемку, чтобы выдержать дистанцию», – описывает карантинные реалии Ирина Григорьева.

Что с языком обучения

В прошлом году в лицее в шести классах еще обучали детей на русском языке. В этом году уже во всех классах обучают на украинском. Об этом рассказала директор лицея Виктория Калинина. По ее словам, языковой вопрос обеспокоил две семьи.

Мы будем создавать украинскую среду в лицее и на переменах, и на уроках. Потому что, к сожалению, ни в Краматорске, ни в Славянске у нас среды нет

«Есть родители, которые не очень хотели, чтобы так было. Но мы проводили работу, рассказывали, показывали, что это – необходимость, что детям не так тяжело, как родителям. И опасались: а будут ли снижать оценки за то, что ребенок не разговаривает на украинском языке? Баллы не будут уменьшатся, потому что ребенок еще не привык по всем предметам говорить на украинском. Поэтому, если ребенок знает предмет, знает на русском, – будет отвечать и постепенно обучаться на украинском. Ведь мы будем создавать украинскую среду в лицее и на переменах, и на уроках. Потому что, к сожалению, ни в Краматорске, ни в Славянске у нас среды нет. И детям, и родителям очень тяжело говорить на украинском», – сообщила нам Калинина.

По словам директора, если ученику будет что-то непонятно, то он может поднять руку и получить объяснения от учителя. А если уж совсем тяжело, уверяет Виктория Калинина, то учитель все объяснит индивидуально после уроков.

А если родители хотят, чтобы ученики изучали русский дополнительно, то в лицее говорят, что не против. Достаточно для этого написать заявление.

Отказаться от этого языка, языка Пушкина, Лермонтова, – мы не можем

«Сказать, что мы не будем изучать русский язык, мы не можем. Потому что мы думаем на этом языке, наши мамы говорили на русском языке. Отказаться от этого языка, языка Пушкина, Лермонтова, мы не можем», – уверена Виктория Калинина.

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Детей из ОРДЛО учат на украинском

А еще в лицее имени Стуса дистанционно обучают детей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях. В этом году набрали 10 первоклассников. А на втором году обучения, говорят в лицее, классы наполняют от тридцати до сорока учеников.

Чтобы получить украинские документы об образовании, детям приходится учиться сразу в двух школах. Но уроки в украинской школе проходят онлайн и не каждый день.

И детей обучают на украинском. Виктория Калинина говорит, что дети из Донецка и Луганска не чувствуют дискомфорта. А когда звонят, стараются говорить на украинском.

А кое-кто получает не только серебряную медаль, но и золотую

«Ребенку очень тяжело в двух школах учиться. И мы идем на то, что даем возможность выполнять задания, когда удобно ученику. Но в конце учебного года он должен все сдать, чтобы получить табель, похвальный лист. И в конце – свидетельство о базовом среднем образовании и о полном общем среднем образовании. А кое-кто получает не только серебряную медаль, но и золотую», – рассказывает о реалиях украинского образования в оккупации Калинина.

«Отцы и дети»

Оксана Галузинская работает в лицее учителем зарубежной литературы и русского языка. Она говорит, что дискомфорта от перехода на украинский язык обучения не испытывает.

Я считаю, что этот переход, возможно, надо было сделать еще раньше. Потому что это – государственный язык

«Я считаю, что этот переход, возможно, надо было сделать еще раньше. Потому что это – государственный язык. И, как минимум, мы его должны знать. А обучение в школе – это априори так должно быть», – сообщила Радио Донбасс.Реалии Оксана.

Ее ученица, восьмиклассница Лиза, говорит, что еще в том году все предметы читали на русском, а теперь перешли на украинский. Родители, по словам Лизы, хорошо это восприняли.

Мы живем в Украине, и учиться надо на украинском

«Мне нравится на украинском языке учиться, потому что это государственный язык, и его надо знать. Мы живем в Украине, и учиться надо на украинском», – уверена Лиза.

А вот опрошенные нами родственники учеников разошлись во мнениях.

Я очень довольна. Это же наша душа

Жительница Краматорска Марина говорит, что довольна переходом на украинский: «Прекрасно, я и сына отправляла и первого, и второго в украинские классы. Я очень довольна. Это же наша душа. Я с детства помню бабушку, как она разговаривала на украинском».

А вот приехавшие из Торецка на первый звонок к внукам Игорь и Лариса иного мнения.

Вот как относится к переходу на украинский Игорь:

– Отрицательно, отрицательно!

– А почему?

– А почему мы на русском языке говорим?

Его спутница Лариса добавляет: «Это для нас родной язык. Мы родились здесь, мы всегда разговаривали на русском языке. Поэтому и наши внуки должны на нашем родном языке говорить. Украина – да. Но люди должны выбирать. Но все-таки мы хотим, чтобы наши дети учились на русском языке».

Мы хотим, чтобы наши дети учились на русском языке

В управлении образования Краматорска нам сообщили, что в городе один 3-й класс остался с русским языком обучения. Статистику по области обещают рассказать после того, как школы сдадут отчеты – до 10 сентября.

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