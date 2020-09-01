Коли співаю українською мовою, то більше собі вірю – джазова співачка з Німеччини

Джазова музикантка з Німеччини, українка за походженням Ганна Гриніва співає не німецькою, а українською. Вона лідерка етно-джазового бенду GANNA з Берліна, отримала премію від німецького джазового журналу Jazz thing та лейблу Double Moon Records. І, як нагороду, видано її дебютний альбом– Dykyi Lys. У нього увійшли українські пісні, які Ганна збирала під час своєї мандрівки Україною 2 роки тому.

Нещодавно німецька співачка і композиторка зняла у Львові свій перший кліп та розповіла, чому українську автентичну пісню потрібно зберігати і популяризувати.

Ганна Гриніва планувала презентацію свого альбому у Львові. Але карантин вніс корективи. Тут зняла свій дебютний кліп із українською командою, а прем’єра в Україні буде вже після пандемії.

Хочу поширювати українську пісню

«Це вперше знято кліп у Львові. Були думки про запис у Берліні, але приїхати у Німеччину сьогодні українській команді складніше і тому ми тут зняли. Я живу 18 років у Німеччині і хочу поширювати українську пісню. Виступаю в Німеччині у джазовій аудиторії, мене знають там, а ось в Україні – ні. Мені дуже хотілося сюди приїхати. Намагаюсь у джазовому напрямку використовувати впливи української фольклорної музики», – говорить Ганна Гриніва.

Любов до української мови, пісні Ганна пояснює своїм українським походженням. Хоча у дитинстві чула переважно російську мову, якою розмовляли її батьки. Мама Ганни – з Узбекистану, татова родина – з Львівщини. Дідуся Ганни, через зв’язки з УПА, у 40-х роках сталінський режим заслав у Сибір, де він зустрів свою дружину з Білорусі. Тато Ганни народився в Сибіру. Ще малий з батьками приїхав в Україну, на Київщину. Власне звідти і Ганна Гриніва.

Я співаю все життя

«Бабуся говорила трішки білоруською, вживала російські слова, мама не вміла розмовляти українською, тому вони з татом говорили російською, спілкувалась з людьми в селі українською. Мені дуже подобається українська мова. Вона співуча, а я співаю все життя», – розповідає Ганна.

Зберегла свою ідентичність

Окрім Ганни, у родині є ще три доньки. Сім’ю з Київщини у Німеччину 18 років тому забрав батько, який мешкав у Дрездені. Мама – піаністка – вчила доньок вдома. Ганна все ж зберегла свою українську ідентичність. Її репертуар переважно україномовний.

Я мушу прислухатись до себе

«Я мушу прислухатись до себе і чи мене зачіпає мелодія і слова. Це єдиний чинник при виборі репертуару. Почала робити аранжування з традиційних пісень. Багато спілкуюсь з фольклористами. Два роки тому їздила Україною і збирала пісні. Записувала людей, мелодику, це були давні пісні. Була в Карпатах, на Полтавщині, Київщині. Олексій Заєць веде етнічний традиційний хор, який виконує пісні з села Косова. Я взяла одну його пісню. Він навіть запросив бабусь і вони багато мені співали.

Коли співаю українською мовою, то краще вмію промовити до людей

Я досі експериментую, намагаюсь знайти можливість і шлях між архаїчним співом і джазовим, щоб це перегукувалось не тільки через українську мову, але й тембр голосу. Це важлива тема для мене, українська пісня, я працюю над нею. Коли співаю українською мовою, то краще вмію промовити до людей. Українська мова – це і є мій дім, це моя родина».

Ганна Гриніва навчалась імпровізаційного співу в Університеті музики Франца Ліста у Веймарі. Попри те пише музику і старається поєднати джазову та українську народну музики, класичну.

Співаю українською у гурті, де немає українців

«Музиканти, з якими працюю, дуже відчувають музику. Намагаюсь розповісти історії, які бачу в текстах, музикою і музиканти це відчувають. Я їм перекладаю зміст. Вони відкриті, талановиті. Ми всі зустрілись у Берліні і всі приїхали звідкись сюди. А це з Франції, Швеції, Австрії і лише контрабасист із Німеччини. Це взагалі не проблема, що співаю українською у гурті, де немає українців. У самій Німеччині немає традиційної пісні, є в Баварії, а так більше клубних пісень», – говорить співачка.

Коли Ганна навчалась джазовому вокалу, то багато часу приділяла вивченню історії джазу.

Життєва місія – гармонійно поєднати музику

«Зрозуміла, що джазова музика, по своїй суті, починається від фольклорної музики афроамериканського населення. Це дуже круто і захоплююсь цієї культурою. Але я зрозуміла, коли співаю пісні українською, то більше собі вірю. Зрозуміла, якщо є вже фольклор афроамериканський, з якого йде джазова традиція, звичайно не тільки американська, але й європейська, японська, то було важливо поєднати своє коріння з можливостями, які є у джазі, а це імпровізація, комунікація, аранжування, знання гармонії.

Для мене це така власне життєва місія – гармонійно поєднати музику, яка мені дуже подобається, і музику, яка належить до мого життя, яку несу в собі. Для музикантів автентичність дуже важлива штука. Багато є артистів, які хочуть щось робити, мають круті ідеї, але в кінці залишається те, що робиш щиро. Для мене – це щира справа: я люблю співати українською», – зазначає Ганна Гриніва.

Музикантка хоче познайомити українського слухача зі своїми піснями, новим альбомом і співом, частіше тут бувати з концертами, як тільки завершиться карантин.